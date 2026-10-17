Энцо Мареска открыто признал причину поражения от «ПСЖ» со счетом 2:4

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска назвал главный фактор, решивший исход матча в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского клуба «ПСЖ», в котором его команда уступила на своем поле со счетом 2:4. Итальянский специалист не скрывал, что допустил серьезную ошибку при формировании стартового состава и центра поля.

«Горожане» еще в первом тайме пропустили в свои ворота три безответных мяча, полностью отдав контроль над игрой сопернику.

«Трио Шерки, Энцо и Эллиотт было ошибкой»: Признание тренера

Энцо Мареска в беседе с журналистами после матча прокомментировал свое решение относительно центральной линии следующим образом:

Признана ошибочная точка зрения: «С первых минут было ошибкой решение выпустить в центре поля Шерки, Энцо и Эллиота одновременно;

Не хватило физической мощи: В матчах столь высокого уровня напряженности необходимо быть всесторонне сильным и конкурентоспособным в центре поля;

Новый план на будущее: Сделав выводы из этой ошибки в предстоящих матчах, мы можем использовать вариант с Буадди, Энцо и Эллиоттом», — сказал Мареска.

Изменения в перерыве и активность во втором тайме

Хотя тактические коррективы тренера в перерыве положительно повлияли на ритм игры, для победы было уже поздно:

Выход Буадди на поле: Мареска уже на старте второго тайме убрал в запас Шерки, выпустив вместо него Буадди;

2 гола в ответ: После замен «Манчестер Сити» вернул контроль над мячом в центре и сумел забить два гола в ворота соперника в течение второй 45-минутки;

Итоговый счет: Однако крупных потерь в первом тайме оказалось недостаточно, чтобы спасти манкунианцев от домашнего поражения со счетом 2:4.

Своевременное признание тренером своих ошибок и пересмотр тактических схем свидетельствуют о том, что «Манчестер Сити» будет более серьезно готовиться к следующим турам турнира.