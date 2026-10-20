Неожиданная проблема в лагере «МЮ»: у клуба 8 потерь перед матчем с «Комо»

В преддверии очередных решающих матчей Лиги чемпионов УЕФА в составе «Манчестер Юнайтед» возникли серьезные проблемы. Перед гостевым поединком против итальянского «Комо» на официальной тренировке не досчитались сразу восьми игроков основного состава манкунианцев.

Как сообщает авторитетное британское издание Миррор, среди отсутствующих значатся главные звезды команды Маркус Решфорд и оплот линии обороны Лисандро Мартинес, что вызывает серьезную тревогу у тренерского штаба и болельщиков.

Лидеры выбыли из строя: что случилось с Решфордом и Мартинесом?

По поводу состояния пропустивших тренировку лидеров команды известны следующие подробности:

Лисандро Мартинес: Аргентинский защитник получил травму бедра в тяжелом матче против «Лидса» и до сих пор не успел восстановиться;

Маркус Решфорд: у лидера атакующей линии «МЮ» в той же области — мышцах бедра — появилась боль, и во избежание риска он был отстранен от тренировок.

Дисквалификация и остальные игроки в «лазарете»

Ряды представителей «Олд Траффорд» поредели и за счет других важных футболистов:

Лени Йоро по индивидуальной программе: поскольку молодой французский защитник был удален за красную карточку в предыдущем матче с «Атлетико», он в любом случае пропустит встречу с «Комо», поэтому пока тренируется индивидуально;

Майну, Шоу и Хевен отсутствуют: еще три члена команды — Кобби Майну, Люк Шоу и Айден Хевен — также не приняли участия в тренировке общей группы;

Шешко и Доргу восстанавливаются: нападающий Беньямин Шешко проходит процесс реабилитации после травмы ребра, а Патрик Доргу — после повреждения подколенного сухожилия, полученного в расположении сборной.

Когда будет принято окончательное решение?

Главный тренер и медицинский штаб манкунианцев объявят окончательное заключение о том, какие футболисты отправятся с командой в Италию и готовы выйти на поле, перед самым вылетом, после дополнительного медицинского осмотра.

Столь крупные потери в составе перед ответственным матчем в Лиге чемпионов могут полностью изменить тактику и игровой план «Манчестер Юнайтед» в итальянском турне.