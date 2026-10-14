Луис Энрике высказался о 115 обвинениях в адрес «Манчестер Сити» и сегодняшнем суперматче

·77·Спорт
Луис Энрике высказался о 115 обвинениях в адрес «Манчестер Сити» и сегодняшнем суперматче

В преддверии центрального матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу громкого финансового скандала вокруг соперника — «Манчестер Сити», а также о текущем состоянии своей команды. Испанский специалист встал на защиту заслуг соперника на футбольном поле и пожелал ему благополучного исхода судебного разбирательства.

Долгожданное противостояние между двумя европейскими грандами начнется сегодня, 14 октября, в 23:59 по ташкентскому времени.

Неожиданная позиция Энрике по 115 обвинениям против «Сити»

Ранее появлялись сообщения о том, что клуб «Манчестер Сити» был признан виновным по 114 из 115 выдвинутых обвинений в нарушении правил Английской Премьер-лиги, а также требований финансовой выгоды и стабильности. Наставник «ПСЖ» прокомментировал это издание Те Тучлине следующим образом:

  • Истинная сила на поле: «Совершенно естественно, что вокруг таких гигантских клубов, как “Манчестер Сити”, всегда ходит много разговоров и шумихи. Мы ждем окончательного результата дела»;

  • Пожелание Энрике: «Надеюсь, для них все закончится хорошо. Ведь те результаты, которые они демонстрируют на зеленом поле, вызывают восхищение, и команда полностью заслуживает каждой своей победы».

«Мы не на привычных позициях, но поводов для беспокойства нет»

В интервью официальному сайту УЕФА Луис Энрике коснулся проблем парижского клуба в национальном чемпионате и подготовки к предстоящему испытанию:

  • Полнота состава: «Присутствие всех игроков в строю — огромный плюс для тренера. Сейчас самый подходящий момент проверить наши силы, и мы хотим показать, на каком уровне способны играть»;

  • Трудный старт в Лиге 1: После 6 туров чемпионата Франции парижане с 11 очками занимают лишь 6-ю строчку в турнирной таблице. Комментируя это, тренер отметил: «Мы начали сезон не лучшим образом, но наши результаты не отражают наш потенциал. Мы находимся не на той вершине во внутреннем первенстве, к которой привыкли. Однако меня это совсем не беспокоит»;

  • Битва против сильнейшего в Европе: Энрике признал, что гостевой матч в Манчестере будет непростым для любой команды: «Играть здесь никогда не было легко. Мы будем в гостях у одного из сильнейших клубов континента и готовы доказать, что умеем бороться в сложных ситуациях».

В обновленной Лиге чемпионов каждое очко на вес золота для обеих команд, и болельщиков ждет тактическое и напряженное противостояние в ночное время.

ПСЖМанчестер СитиЛуис ЭнрикеЛига чемпионов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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