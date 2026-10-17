Почему Браим Диас теряет свое место в «Реале»? Неожиданные изменения внутри клуба

·1·Спорт
Почему Браим Диас теряет свое место в «Реале»? Неожиданные изменения внутри клуба

Во внутренней иерархии мадридского клуба «Реал» происходят неожиданные изменения в линии атаки и среди фланговых полузащитников. Согласно информации, распространенной авторитетным испанским изданием «Marca», шансы игрока сборной Марокко Браима Диаса на попадание в основной состав команды и выход на поле резко сократились.

Вследствие этого молодой бразильский вундеркинд Эндрик в глазах тренерского штаба клуба поднялся выше Диаса.

Игра в Риме изменила всё: проблемы с формой и травмы

Ухудшение ситуации вокруг Браима Диаса объясняется несколькими важными факторами:

  • Далёк от лучшей формы: отмечается, что в настоящее время 27-летний полузащитник далёк от своей оптимальной спортивной формы;

  • Проблемы со здоровьем: в последнее время футболист испытывает определенные проблемы со здоровьем, что мешает ему выкладываться на полную силу;

  • Уверенная игра Эндрика: выйдя на замену в матче в Риме, Эндрик своей боевой и содержательной игрой оправдал доверие тренеров и превратился в главную атакущую силу со скамейки запасных.

Резкий поворот зимних планов: кто уйдет в аренду?

Ранее в Мадриде обсуждался вопрос о возможной отправке молодого Эндрика в аренду в другой клуб во время зимнего трансферного окна из-за нехватки игровой практики:

  • Сценарий изменился в сторону Диаса: теперь ситуация развернулась на 180 градусов, и значительно возросла вероятность того, что зимой «Реал» на правах аренды покинет именно Браим Диас;

  • Мало игровой практики в текущем сезоне: в нынешнем сезоне 27-летний футболист сумел выйти на поле лишь в 3 матчах испанской Ла Лиги.

Если ситуация в ближайшее время не изменится в положительную сторону, марокканскому вингеру придется искать новую команду в зимнее трансферное окно ради регулярной игровой практики.

Реал МадридБраим ДиасЭндрикМарка (спортивный журнал)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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