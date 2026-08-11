Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»

·45·Спорт
Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»

Молодой нападающий мадридского «Реал Мадрида» Эндрик принял окончательное решение относительно своего будущего и не намерен покидать команду. По данным издания The Athletic, несмотря на активный интерес ряда ведущих клубов Английской премьер-лиги, включая «Астон Виллу», стремившихся подписать молодого футболиста, бразильский талант предпочёл остаться в Мадриде. Об этом сообщает Goal.com.

В последние месяцы европейские гранды пытались воспользоваться недостатком игровой практики у нападающего. Однако после обсуждений с самим футболистом, руководством клуба и главным тренером было принято окончательное решение о том, что в следующем сезоне он продолжит защищать цвета королевского клуба. Эта солидарность стала важным фактором для продолжения карьеры футболиста в столице Испании.

Новые задачи на фланге и тактические планы

Ожидается, что под руководством главного тренера в новом сезоне Эндрик получит больше возможностей на правом фланге атаки. Поскольку специалист не рассматривает Федерико Вальверде или новичка Бернарду Силву в качестве постоянных игроков на этой позиции, бразильский нападающий считается одним из основных вариантов. Это тактическое изменение поможет команде сохранить баланс в атаке.

Помимо задач на фланге, Эндрик станет важным игроком ротации и на позиции центрального нападающего. Он будет выходить на поле в качестве альтернативы главному бомбардиру Килиану Мбаппе и в течение сезона получит возможность проявить себя в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Это создаст ему условия для борьбы за место в основном составе команды.

Трансферная история и международный опыт

Напомним, Эндрик присоединился к «Реал Мадриду» в июле 2024 года, перейдя из бразильского «Палмейраса». Первоначальная сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а контракт также предусматривает дополнительные бонусы в размере 25 миллионов евро. До этого за короткий период он успел принять участие во множестве матчей и продемонстрировать свой потенциал.

20-летний футболист провёл 40 матчей за мадридский клуб и забил 7 голов. Его выступления на международной арене также заслуживают внимания: он был включён в заявку сборной Бразилии из 26 игроков на летний чемпионат мира. Несмотря на неудачное завершение турнира, этот опыт стал важным шагом в профессиональном развитии молодого нападающего.

ЭндрикРеал МадридЛа ЛигаТрансферыПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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