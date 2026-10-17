Моуринью выбрал для Эндрика новую позицию в «Реале» — детали тактических изменений

·59·Спорт
Моуринью выбрал для Эндрика новую позицию в «Реале» — детали тактических изменений

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью принял решение кардинально изменить роль молодого бразильского нападающего Эндрика на поле. Как сообщает авторитетное испанское издание АС, опытный португальский специалист пробует 20-летнего форварда не в качестве чистого центрального нападающего, а на позиции правого вингера.

Данное тактическое решение также напрямую повлияло на летнюю селекционную стратегию «королевского клуба» и стало причиной появления новых имен в составе.

Трансфер Карлоса Эспи и гармония в атаке

План Моуринью по перестройке атакующей линии начал воплощаться еще в летнее трансферное окно:

  • Требование к нападающему другого стиля: Главный тренер попросил руководство приобрести в команду высокорослого форварда, способного бороться за мяч в штрафной площади и отличающегося по своему стилю. Так был приобретен Карлос Эспи из клуба «Леванте»;

  • Не конкуренция, а партнерство: Моуринью видит в Эспи и Эспи не взаимозаменяемых соперников, а дополняющий друг друга на поле тандем. В то время как Эспи отвлекает защитников в центре, Эндрик получает возможность смещаться в центр с правого фланга.

Триллер против «Ромы»: Дебют новой связки

Насколько эффективно это тактическое решение работает на практике, ярко показал драматичный матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ромы» (4:3):

  • Перелом после перерыва: Оба молодых футболиста вышли на замену во втором тайме и за короткое время изменили ход игры;

  • Голы и ассист: Как Эндрик, так и Карлос Эспи записали на свой счет по голу. Самое примечательное, что голевую передачу на Эспи отдал именно Эндрик точным пасом с правого фланга.

От четырехминутного лимита до главных планов

Этот матч стал глотком свежего воздуха для бразильского вундеркинда:

  • Нехватка практики: До встречи с «Ромой» Эндрик почти не появлялся на поле в текущем сезоне — его единственное участие было зафиксировано 15 сентября в матче против «Эльче», и оно составило всего четыре минуты;

  • Возвращение доверия: Яркая игра против римского клуба восстановила доверие тренерского штаба к Эндрику и значительно повысила вероятность его возвращения в стартовый состав в ближайших матчах.

Тактическое открытие Жозе Моуринью должно сделать атакующую линию «Реала» еще более быстрой, непредсказуемой и опасной для обороны соперников.

Жозе МоуриньюЭндрикКарлос ЭспиРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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