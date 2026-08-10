Манчестер Юнайтед должен включиться в борьбу за Эндрика

На заключительном этапе летнего трансферного окна ситуация вокруг бразильского талантливого нападающего «Реал Мадрида» Эндрика обостряется. По информации ESPN, гранды английской Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу», претендуют на молодого форварда. Об этом Goal.com сообщает .

Как известно, мадридский клуб приобрёл бразильского футболиста у «Палмейраса» всего за 50 миллионов фунтов стерлингов, когда ему было 16 лет. Однако будущее молодого таланта остаётся неопределённым, поскольку появление Килиана Мбаппе в составе мадридской команды усиливает конкуренцию.

Мнение Але Морено и логика трансфера

По мнению известного эксперта Але Морено, футболист профиля Эндрика идеально подошёл бы «Манчестер Юнайтед». Он отметил, что у «красных дьяволов» пока нет такого игрока для центральной позиции в линии атаки, а этот трансфер мог бы расширить возможности команды.

Эксперт добавил, что выбор «Манчестер Юнайтед» наряду с мюнхенцами или другими клубами соответствовал бы амбициям футболиста. Переход в клуб с «Олд Траффорд» мог бы стать достойным шагом в развитии молодого нападающего.

Интерес «Астон Виллы» и вариант с арендой

В то же время « Астон Вилла » под руководством Унаи Эмери также планирует заполучить бразильского футболиста. Бирмингемский клуб, завоевавший путёвку в Лигу чемпионов и продавший Моргана Роджерса в «Челси», рассматривает возможность арендовать его для усиления состава.

Во второй половине прошлого сезона Эндрик выступал на правах аренды во французском «Лионе», где забил 8 голов и отдал столько же результативных передач в 21 матче. После этого успешного периода он намерен продолжить получать игровую практику.

Однако осуществление этих трансферов зависит от решения главного тренера «Реал Мадрида». Сообщается, что португальский специалист был впечатлён действиями молодого футболиста на предсезонных сборах и может захотеть сохранить его в составе.