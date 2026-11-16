«Реал» требует 60 миллионов евро за Эндрика: два английских клуба хотят его приобрести...

Будущее одного из самых талантливых молодых нападающих европейского футбола Эндрика вновь стало горячей темой на трансферном рынке. Бразильским футболистом, который не получает достаточной игровой практики в «Реал Мадриде», интересуются английские клубы «Ньюкасл» и «Эвертон». Итальянские «Милан» и «Рома», а также турецкий «Фенербахче» также следят за ситуацией вокруг игрока. Мадридцы могут запросить за футболиста около 60 миллионов евро.

Судьба 20-летнего нападающего, вероятно, решится в зимнее трансферное окно. Его главная цель — регулярно выходить на поле и полностью раскрыть свой потенциал. Однако «Реал» не намерен отпускать его за бесценок.

По данным журналиста Экрема Конура, «Ньюкасл» и «Эвертон» проявляют серьезный интерес к Эндрику. Помимо них, «Милан», «Рома» и «Фенербахче» также внимательно следят за положением бразильского футболиста.

«Реал» готов продать Эндрика, а не отдавать в аренду?

Самый важный аспект в трансферной политике мадридского клуба — какое решение будет принято относительно будущего игрока.

Согласно сообщениям, «Реал» рассматривает варианты продажи Эндрика в зимнее трансферное окно примерно за 60 миллионов евро. Эта сумма является серьезным финансовым требованием за бразильского нападающего.

Некоторые источники пишут, что мадридцы могут предпочесть полноценный трансфер, нежели очередную аренду. Однако окончательного решения по этому вопросу нет. По информации «The Athletic», руководство клуба и главный тренер Жозе Моуринью пока хотят, чтобы Эндрик остался в команде. Если вопрос о постоянном трансфере будет обсуждаться, его цена может превысить 60 миллионов евро.

Таким образом, пока неясно, сменит ли бразильский футболист команду зимой.

«Ньюкасл» и «Эвертон» хотят заполучить его в АПЛ

Среди клубов, проявивших интерес к Эндрику, есть два представителя Английской премьер-лиги.

«Ньюкасл» может быть заинтересован в использовании скорости, техники и универсальности молодого нападающего в атаке. Для «Эвертона» же важен вопрос усиления линии нападения. По этой причине бразильский футболист упоминается как один из кандидатов, подходящих под трансферные планы клуба.

Однако требование в районе 60 миллионов евро может стать серьезным препятствием для обеих команд. К тому же ожидается, что сам футболист будет обращать внимание не только на финансовые условия, но и на возможность регулярно играть.

Если Эндрик отправится в АПЛ, это может стать новым и важным этапом в его карьере.

«Милан» и «Рома» также не вышли из борьбы

Борьба за бразильского нападающего идет не только между английскими клубами. Итальянские «Милан» и «Рома» также хотят видеть его в своих рядах.

«Рома» высоко оценивает скорость Эндрика и его способность играть на нескольких позициях в атаке. «Милан» также проявил интерес к его возможностям.

Однако главной проблемой для итальянских клубов остаются финансовые условия трансфера. Особенно если «Реал» не согласится на вариант с арендой, переговоры могут значительно усложниться.

Турецкий «Фенербахче» также упоминается в числе претендентов. Таким образом, вокруг будущего Эндрика может развернуться конкуренция между клубами из нескольких стран.

Почему Эндрик не играет больше в «Реале»?

Несмотря на востребованность бразильского футболиста на трансферном рынке, в Мадриде ему непросто пробиться в основной состав.

Из-за высокой конкуренции в линии атаки «Реала» Эндрик испытывает трудности с получением регулярной игровой практики. Именно поэтому дискуссии о его будущем усилились.

Сам футболист ранее заявлял, что не знает, что произойдет в январе, но самое главное для него — больше играть, забивать голы и помогать своей команде.

Его позиция понятна: для 20-летнего нападающего важно не просто участвовать в тренировках, а регулярно выходить на поле и проявлять себя.

Каким будет следующий пункт назначения Эндрика?

На данный момент окончательное решение по судьбе бразильского нападающего не принято. «Ньюкасл» и «Эвертон» рассматривают возможность переезда игрока в Англию, а «Милан» и «Рома» остаются в числе вариантов в Италии. «Фенербахче» также следит за ситуацией.

Однако решающим фактором в этом трансфере может стать не только интерес клубов. Ожидается, что для самого Эндрика на первом месте будут стоять регулярная игровая практика и возможность развития карьеры.

Если «Реал» не отступит от своего требования в районе 60 миллионов евро, борьба за Эндрика станет еще более напряженной. Теперь главный вопрос: испытает ли бразильский талант себя в Английской премьер-лиге или откроет новую страницу в Италии?