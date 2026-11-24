Бразильский нападающий «Реал Мадрида» Эндрик не сможет выходить на поле в течение нескольких недель из-за травмы. Это еще больше усилило дискуссии о будущем молодого футболиста в команде и возможности его ухода в аренду в зимнее трансферное окно.

20-летний форвард в последнее время с трудом пробивался в основной состав. Теперь же травма стала очередным препятствием в его борьбе за игровую практику.

Какую травму получил Эндрик и когда может вернуться?

«Реал Мадрид» 23 ноября официально сообщил о том, что футболист прошел медицинское обследование. Врачи клуба диагностировали у Эндрика повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Мадридцы пока не назвали дату его возвращения на поле. В официальном заявлении говорится, что за процессом восстановления игрока будут следить.

Однако, по информации журналиста The Athletic Марио Кортеханы, бразильский нападающий может пропустить около двух-трех недель. Таким образом, велика вероятность, что Эндрик пропустит ближайшие матчи «Реала».

Уйдет ли он из «Реала» в зимнее трансферное окно?

Один из самых интересных вопросов, связанных с будущим Эндрика, — это возможность его аренды в другой клуб зимой.

Бразильский футболист хочет получать регулярную игровую практику. А в «Реале» из-за высокой конкуренции в линии атаки ему непросто закрепиться в основном составе.

По этой причине обсуждается, что вариант с арендой может быть полезен для его развития. Но руководство клуба и главный тренер Жозе Моуринью пока выступают за то, чтобы оставить игрока в команде.

Отвечая 20 ноября на вопрос о будущем Эндрика, Моуринью особо подчеркнул его значимость для клуба. По мнению тренера, «Реалу» нужен бразильский нападающий.

Каковы результаты Эндрика в сезоне?

В текущем сезоне Эндрик не смог получить стабильную игровую практику в составе «Реала». Однако он выходил на поле не только в чемпионате Испании, но и в других турнирах.

Неправильно ограничивать его участие в сезоне только пятью матчами в Ла Лиге. По данным Ассокиатед Пресс, в текущем сезоне Эндрик провел за «Реал» восемь матчей и забил один гол в октябрьском матче против «Ромы».

Также он отметился голом в составе сборной Бразилии.

Изменит ли травма планы Эндрика?

Главная задача для Эндрика сейчас — полностью восстановиться после травмы и вернуться на поле. Однако вопрос о его будущем в «Реале» остается открытым.

Если футболист не будет получать достаточно игровой практики в команде, вариант с арендой в зимнее трансферное окно может стать еще более актуальным. Однако, судя по текущей позиции Моуринью, «Реал» не намерен легко отпускать его.

Теперь главный вопрос заключается в следующем: сможет ли бразильский нападающий после возвращения в строй завоевать доверие Моуринью и найти свое место в «Реале», или же он отправится в другой клуб ради регулярной игровой практики?