Фулхэм — Халл: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Фулхэм — Халл. Начало матча: 17 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фулхэм»: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Бэсси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз Ш., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.

Запасные «Фулхэм»: 5. Андерсен Й., 10. Кэрни Т., 11. Кевин, 23. Лекомт Б., 20. Мануэль Анхель, 8. Паласиос К., 9. Родриго Мунис, 30. Сессеньон Р., 2. Тете К.

Главный тренер «Фулхэм»: Арбелоа А.

Стартовый состав «Халл»: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 25. Крукс М., 15. Иган Дж., 22. Херрингтон Л., 9. Макберни О., 18. Нортон-Каффи Б., 27. Слейтер Р., 7. Томас С.

Запасные «Халл»: 11. Гельхардт Дж., 3. Джайлз Р., 14. Йерто-Даль Й., 42. Ироегбунам Т., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 12. Филлипс Д., 21. Страуд Э., 47. Ваз Р.

Главный тренер «Халл»: Якирович С.