Фулхэм — Халл: составы и текстовая трансляция

·43·Спорт
Фулхэм — Халл: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: ФулхэмХалл. Начало матча: 17 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фулхэм»: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Бэсси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз Ш., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.

Запасные «Фулхэм»: 5. Андерсен Й., 10. Кэрни Т., 11. Кевин, 23. Лекомт Б., 20. Мануэль Анхель, 8. Паласиос К., 9. Родриго Мунис, 30. Сессеньон Р., 2. Тете К.

Главный тренер «Фулхэм»: Арбелоа А.

Стартовый состав «Халл»: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 25. Крукс М., 15. Иган Дж., 22. Херрингтон Л., 9. Макберни О., 18. Нортон-Каффи Б., 27. Слейтер Р., 7. Томас С.

Запасные «Халл»: 11. Гельхардт Дж., 3. Джайлз Р., 14. Йерто-Даль Й., 42. Ироегбунам Т., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 12. Филлипс Д., 21. Страуд Э., 47. Ваз Р.

Главный тренер «Халл»: Якирович С.

Прямая трансляция1-0 LIVE
53
После розыгрыша стандарта со стороны Халла один из защитников легко завладел мячом.
49
Сандер Берге (Фулхэм) нарушил правила, назначен штрафной. Судья Крис Кавана внимательно следил за эпизодом.
46🔁
Сергей Якирович сделал замену в перерыве. Тим Ироегбунам вышел на поле вместо Лукаса Херрингтона («Халл Сити»).
46
Второй тайм начался.
45+2
Крис Кавана дает свисток, первый тайм окончен.
45+2
Оскар Бобб (Фулхэм) выполнил подачу с углового в штрафную, но передача оказалась слишком сильной и мяч ушел за пределы поля.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
43
Фулхэм не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла внимательно и отвела угрозу.
40
Угловой подан во вратарскую, Келвин Бэсси (Фулхэм) бьет головой, но не может опустить мяч вниз, и тот пролетает значительно выше перекладины.
40
Мяч ушел за пределы поля. «Фулхэм» подаст угловой.
38
Владение мячом — 78:22.
331-0
Гол! Сандер Берге отдал пас Алексу Ивоби (Фулхэм) у линии штрафной, и тот отправил мяч в нижний правый угол ворот. 1:0.
30
После углового в исполнении Мохамеда Беллуми («Халл Сити») один из защитников вынес мяч из штрафной.
30
Один из защитников в последний момент среагировал и великолепно заблокировал передачу Мохамеда Беллуми (Халл Сити). Мяч ушел за пределы поля. У «Халла» будет возможность забить с углового.
29🟨
Реган Слейтер («Халл Сити») попытался обсудить решение с Крисом Каваной, но, увидев желтую карточку, быстро понял, что это была не лучшая идея.
27🟨
Джошуа Кинг («Фулхэм») получил желтую карточку за грубость.
24
Константинос Цолакис продемонстрировал отличную реакцию, отразив опасный дальний штрафной удар Оскара Бобба (Фулхэм) в левый нижний угол.
22
Джош Чарлз (Фулхэм) нарушил правила, судья дал свисток и зафиксировал фол.
22
Крис Кавана дал свисток, так как Лукас Херрингтон (Халл Сити) нарушил правила на сопернике.
22🟨
Крис Кавана показал желтую карточку Лукасу Херрингтону (Халл Сити) за грубую игру.
19
Матч: Фулхэм - Халл. Счет: 0-0. Комментарий: Алекс Ивоби (Фулхэм) разыгрывает угловой.
17
Лукас Эррингтон («Халл Сити») нарушил правила против соперника. Во всяком случае, арбитр Крис Кавана сигнализирует именно об этом.
16
Какой промах! Джошуа Кинг («Фулхэм») после великолепной передачи оказался один на один с вратарем и должен был просто переиграть голкипера, но пробил чуть правее штанги.
13
Грубая игра от Гонсало Гарсии («Фулхэм»). Судья фиксирует фол и дает свисток.
9
Мохамед Беллуми («Халл Сити») попытался отдать пас партнёру из-за пределов штрафной, но защита соперника сыграла на опережение и ликвидировала угрозу.
9
Мяч вышел за пределы поля, и боковой судья указывает на угловой флажок. Угловой в пользу Фулхэма.
8
Оскар Бобб (Фулхэм) попытался прострелить низом с края штрафной во вратарскую, но защитники выбили мяч. Фулхэм заработал угловой.
7
Оскар Бобб («Фулхэм») решился на удар по воротам, но его попытка была заблокирована одним из защитников и не создала угрозы для вратаря.
5
Главный судья и его помощник указывают на угловой флажок. У «Фулхэма» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
3
Алекс Ивоби (Фулхэм) был очень близок к голу! Он принял мяч у линии штрафной и пробил, но мяч пролетел совсем рядом с перекладиной.
2
Назначен угловой удар.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
19:01
Игроки наконец вышли на поле! Фулхэм начинает матч.
19:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Крис Кавана.
19:00
Стартовые составы обеих команд объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
19:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас о всех событиях матча.
ФулхэмХаллАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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