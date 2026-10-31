Халл — Ипсвич: составы и текстовая трансляция

·39·Спорт
Халл — Ипсвич: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Халл — Ипсвич. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Халл»: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л., 15. Иган Дж., 3. Джайлз Р., 42. Ироегбунам Т., 9. Макберни О., 32. Менди Н., 27. Слейтер Р., 21. Страуд Э.

Главный тренер «Халл»: Якирович С.

Стартовый состав «Ипсвич»: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 7. Фатаву И., 12. Флорентино, 26. О’Ши Д., 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э., 11. Филоген Дж.

Главный тренер «Ипсвич»: О’Нил Г.

Прямая трансляция0-1 LIVE
31
Халл продолжает игру красивыми передачами, но их контроль мяча был недолгим из-за перехвата соперника.
29
Дальний штрафной удар в исполнении Халла был заблокирован одним из защитников.
28🟨
Эсекиэль Паласиос («Ипсвич») получил желтую карточку.
26
Ипсвич организует игру через красивые передачи, чтобы создать новые голевые моменты.
220-1
Флорентино (Ипсвич) принял мяч в штрафной, быстро сориентировался и без труда отправил его в верхний правый угол ворот.
21
Угловой подан, но Ипсвич не смог воспользоваться моментом, защитник выбил мяч.
18
Ипсвич исполнил угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевой момент был упущен.
18
Абдул Уаттара (Ипсвич) выполнил отличный навес в штрафную, но защита соперника перехватила мяч и выбила его.
15
Ипсвич сейчас контролирует мяч и удерживает инициативу за счет точных передач.
14
Эмерсон (Ипсвич) грубо нарушил правила. Томас Керк остановил игру и принимает решение.
12
Иссахаку Фатаву (Ипсвич) пробил из очень выгодной позиции из-за пределов штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал удар.
12
Очередная попытка Иссахаку Фатаву (Ипсвич) забросить мяч за спину защитникам была пресечена и разряжена.
10
Эллиот Страуд (Халл Сити) прострелил в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит.
8
Халл перекатывает мяч и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
4
Ипсвич заработал штрафной удар, но прямой удар по воротам невозможен.
3
Тим Ирогбунам (Халл Сити) отобрал мяч у соперника и бурно отреагировал после свистка Томаса Кирка о фоле.
2
Ипсвич контролирует мяч, игроки перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
1
Судья дал свисток, матч начался.
20:02
Игроки на поле, и «Халл» начинает матч.
20:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Томас Кирк.
20:00
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
20:00
Добро пожаловать в текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
ХаллИпсвичАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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