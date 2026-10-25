Халл — Брентфорд: составы и текстовая трансляция

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84 Джейдон Энтони («Брентфорд») попытался сделать передачу в центр в поисках партнеров по команде, но защитник соперника прервал пас и отвел угрозу.

83 Брентфорд хорошо контролирует мяч в ожидании удобного момента для удара, но атака захлебнулась из-за потери.

80 Семи Аджайи (Халл Сити) нарушил правила. Роберт Джонс остановил игру и принял решение.

78 Кевин О'Коннор решил освежить игру, Эл Хаджи Малик Диуф (Брентфорд) вышел на поле вместо Кина Льюис-Поттера.

78 Время замен. Каллум Уилсон (Брентфорд) выходит на поле вместо Данго Уаттары.

78 Мохамед Бельюми (Халл Сити) попытался пробить издали, но мяч пролетел выше перекладины, не потревожив вратаря.

77 Назначен штрафной удар в пользу Брентфорда.

77 Грубая игра со стороны Брука Нортона-Каффи (Халл Сити). Судья зафиксировал фол и дал свисток.

75 Отличное действие от Брентфорда, они зарабатывают угловой.

74 Джейдон Энтони (Брентфорд) принял навес и имел достаточно времени внутри штрафной для удара. Он пробил низом по центру, но удар получился слабым, и Константинос Цолакис легко справился с угрозой.

72 Сергей Якирович готовит замену. Хидемаса Морита (Халл Сити) выходит на поле вместо Тима Ироегбунама.

68 Джейдон Энтони (Брентфорд) завладел мячом у линии штрафной и пробил по воротам, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой.

65 Происходит замена. Брук Нортон-Каффи (Халл Сити) выходит на поле вместо Льюиса Койла.

65 Готовится замена. Мухаммад-Али Шо (Халл Сити) вышел на замену вместо Райана Джайлза.

63 Данго Уаттара (Брентфорд) получил отличный пас, вышел один на один с вратарем и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот.

62 Кевин О'Коннор решил провести замену. Миккель Дамсгард (Брентфорд) выходит на поле вместо Аарона Хики.

62 Замена. Джейдон Энтони (Брентфорд) выходит на поле вместо Кевина Шаде.

61 Лукас Херрингтон (Халл Сити) сфолил на сопернике.

60 Судья указывает на угловой флажок. Назначен угловой в пользу Брентфорда.

60 Брентфорд, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.

56 «Брентфорд» зарабатывает штрафной.

56 Роберт Джонс не смог проигнорировать грубый фол со стороны Мохамеда Белуми («Халл Сити») и дал свисток.

54 Брентфорд контролирует мяч, они делают несколько передач в ожидании удобного момента для удара.

53 Главный судья и один из его помощников указали на угловой удар в пользу «Халла».

52 Мохамед Бельюми (Халл Сити) прорвался сквозь защитников на ударную позицию, но его удар был заблокирован.

49 Матч посетили 24259 зрителей.

48 Тим Ироегбунам («Халл Сити») грубо вступил в борьбу за мяч, и Роберт Джонс дал свисток, зафиксировав нарушение.

47 Игра остановлена. Игорь Тьяго (Брентфорд) нарушил правила в борьбе за мяч. Он прекрасно понимает, что сделал, поэтому никаких возражений или жестикуляции нет.

46 Сепп ван ден Берг (Брентфорд) замыкал подачу, но его опасный удар головой из пределов штрафной великолепно парировал Константинос Цолакис.

46 Второй тайм только что начался.

45+3 Первый тайм окончен.

45+2 Кин Льюис-Поттер (Брентфорд) выполнил подачу в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось. Передача получилась крайне неточной.

45+2 Один из игроков «Халла» начал забегание слишком рано, и арбитр зафиксировал офсайд.

45+1 Сепп ван ден Берг (Брентфорд) қоидабузарлик учун жазоланди. Роберт Жонс вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштагини чалди.

45 Добавлено 2 минуты к матчу.

44 Кевин Шаде (Брентфорд) получил мяч в штрафной и нанес опасный удар по воротам, но защитник заблокировал его — праздновать гол пока рано. Трудно сказать, смог ли бы вратарь парировать этот удар.

42 Матиас Йенсен (Брентфорд) попытался сделать проникающий пас сквозь линию обороны, но никого из партнеров по команде не нашел.

40 Боковой судья поднял флажок, так как один из игроков «Брентфорда» оказался в офсайде.

39 Тим Ироегбунам (Халл Сити) нарушил правила против соперника, но избежал наказания со стороны арбитра.

39 Сепп ван ден Берг (Брентфорд) нарушает золотое правило: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он грубо сыграл, и у Роберта Джонса не было другого выбора, кроме как свистнуть фол.

38 «Брентфорд» получает право на угловой удар. Главный арбитр и один из его помощников указывают в сторону углового флажка.

38 Брентфорд сейчас контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.

35 Назначен угловой для Брентфорда.

33 Кин Льюис-Поттер (Брентфорд) выполнил навес в штрафную. К сожалению, защитники легко справились с этой подачей и перехватили мяч.

32 Мохамед Бельюми («Халл Сити») выполнил опасный навес в штрафную площадь, пытаясь найти партнера по команде, но защитник сыграл на опережение и отвел угрозу.

29 Роберт Джонс дает свисток и фиксирует грубый фол в борьбе за мяч со стороны Кевина Шаде (Брентфорд).

28 Судья дал свисток, «Брентфорд» подаст угловой.

26 Мохамед Беллуми («Халл Сити») грубо сыграл, и арбитр зафиксировал фол, дав свисток.

24 Гол! Оливер Макберни (Халл Сити) выиграл психологическую дуэль и неотразимым ударом с пенальти отправил мяч в нижний правый угол ворот Каохина Келлехера.

23 Роберт Джонс показал желтую карточку Аарону Хики («Брентфорд») за грубую игру.

23 Аарон Хики (Брентфорд) нарушает правила, Роберт Джонс дает свисток и фиксирует фол. ПЕНАЛЬТИ в пользу Халла! Почти все игроки гостей окружили арбитра в знак протеста. Однако решение принято и останется в силе.

22 Мяч ушел за пределы поля. «Халл» выполнит угловой.

20 Игроки Брентфорда оказались вне игры.

19 Ни один из игроков «Халла» не смог добраться до мяча после подачи с углового, так как навес получился слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля.

18 Игроки Брентфорда демонстрируют комбинационный футбол и пытаются создать голевой момент, но им придется подождать, так как они потеряли мяч из-за неточной передачи.

15 Халл организует игру с помощью точных и красивых передач, создавая новые возможности в атаке.

11 Аарон Хики (Брентфорд) получил мяч и пробил низом со средней дистанции по центру ворот, но Константинос Цолакис сыграл надежно и легко забрал мяч.

9 Мохамед Беллуми («Халл Сити») исполнил штрафной удар со средней дистанции, но мяч пролетел всего в нескольких дюймах над перекладиной.

8 Хозяева поля исполнят штрафной удар с удобной дистанции.

7 Кевин Шаде (Брентфорд) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!

6 Мяч ушел за пределы поля. У «Халла» будет возможность забить с углового.

6 Халл разыграл угловой коротко вместо подачи в штрафную.

5 Льюис Койл (Халл Сити) сделал пас вперед, но один из защитников заблокировал его.

2 Игроки Холла точными передачами перепасовывают мяч друг другу и ждут удобной возможности начать атаку, но происходит ошибка и мяч потерян.

2 Арбитр дал свисток, так как Майкл Кайоде (Брентфорд) грубо сфолил на сопернике.

1 Судья дал свисток, и матч начался.

19:01 Матч начинает Брентфорд.

19:00 Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Роберт Джонс.

19:00 Мы уже узнали стартовые составы. Вы можете найти их в подробностях этого матча.