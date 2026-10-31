Астон Вилла — Фулхэм: составы и текстовая трансляция

·2·Спорт
Астон Вилла — Фулхэм: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Астон Вилла — Фулхэм. Начало матча: 1 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Астон Вилла»: 1. Судзуки З., 47. Алиссон, 2. Кэш М., 27. Горецка Л., 11. Джексон Н., 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 22. Матсен И., 44. Манзамби Ж., 7. Макгинн Дж. (капитан), 14. Торрес П.

Главный тренер «Астон Вилла»: Эмери У.

Стартовый состав «Фулхэм»: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Бэсси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз Ш., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.

Главный тренер «Фулхэм»: Арбелоа А.

Астон ВиллаФулхэмАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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