Академия Реал Мадрид зарабатывает рекордные деньги на трансферах

Мадридский Реал продолжает бить финансовые рекорды за счет продажи воспитанников своей легендарной академии «Ла Фабрика». Хотя предыдущий лучший показатель обновился всего несколько недель назад, вчерашние сделки еще больше пополнили казну клуба. Как сообщает издание АС, королевский клуб приближает общую сумму доходов от трансферов молодых футболистов к отметке в 200 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Сообщается, что «Лос Бланкос» уже превзошли свой прежний рекорд в 102 миллиона евро, вырученные от трансферов игроков академии летом 2017 года. А вчера был оформлен очередной контракт, который еще больше улучшил этот показатель. Согласно ему, Гонсало Гарсия продан в английский клуб Фулхэм. Кроме того, по условиям клуба, еще один воспитанник Сесар Паласиос также близок к переходу в эту английскую команду.

Детали трансфера Гонсало Гарсии

По данным АС, руководство Вальдебебаса требовало за игрока около 60 миллионов евро. В итоге переговоры между сторонами завершились успешно и достигли стадии подписания официального соглашения. Трансфер Гонсало Гарсии принесет Реал Мадрид 40 миллионов евро гарантированных выплат и еще 2 миллиона евро в виде переменных бонусов.

Согласно этому соглашению, Фулхэм получает 70 процентов спортивных прав на футболиста. Тем не менее, ни игрок, ни испанский клуб не захотели полностью разрывать связи. Хотя Гарсия уходит сейчас, он не скрывает своего намерения вернуться в Мадрид в будущем. Руководство Реал Мадрид также оценивает эту сделку как выгодную с экономической точки зрения и отличную возможность для роста футболиста.

Будущие гарантии и условия

Мадридцы не забыли и о мерах предосторожности при отпускании своего воспитанника. Клуб сохраняет первоочередное право выкупа игрока, если в будущем он перейдет в другую команду. Более того, оставшиеся 30 процентов прав, принадлежащие клубу, могут принести Реал Мадрид дополнительный доход в случае последующего трансфера Гонсало в другой клуб.

На данный момент продажа Гонсало Гарсии является второй по величине сделкой для клуба в текущее летнее трансферное окно. Финансовый потенциал академии и система воспитания молодых талантов становятся одним из главных столпов не только в спорте, но и в укреплении экономики клуба. По мнению специалистов, с учетом других еще не завершенных трансферов эта сумма может вырасти еще больше.