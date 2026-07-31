Академия Реал Мадрид зарабатывает рекордные деньги на трансферах

·52·Спорт
Академия Реал Мадрид зарабатывает рекордные деньги на трансферах

Мадридский Реал продолжает бить финансовые рекорды за счет продажи воспитанников своей легендарной академии «Ла Фабрика». Хотя предыдущий лучший показатель обновился всего несколько недель назад, вчерашние сделки еще больше пополнили казну клуба. Как сообщает издание АС, королевский клуб приближает общую сумму доходов от трансферов молодых футболистов к отметке в 200 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Сообщается, что «Лос Бланкос» уже превзошли свой прежний рекорд в 102 миллиона евро, вырученные от трансферов игроков академии летом 2017 года. А вчера был оформлен очередной контракт, который еще больше улучшил этот показатель. Согласно ему, Гонсало Гарсия продан в английский клуб Фулхэм. Кроме того, по условиям клуба, еще один воспитанник Сесар Паласиос также близок к переходу в эту английскую команду.

Детали трансфера Гонсало Гарсии

По данным АС, руководство Вальдебебаса требовало за игрока около 60 миллионов евро. В итоге переговоры между сторонами завершились успешно и достигли стадии подписания официального соглашения. Трансфер Гонсало Гарсии принесет Реал Мадрид 40 миллионов евро гарантированных выплат и еще 2 миллиона евро в виде переменных бонусов.

Согласно этому соглашению, Фулхэм получает 70 процентов спортивных прав на футболиста. Тем не менее, ни игрок, ни испанский клуб не захотели полностью разрывать связи. Хотя Гарсия уходит сейчас, он не скрывает своего намерения вернуться в Мадрид в будущем. Руководство Реал Мадрид также оценивает эту сделку как выгодную с экономической точки зрения и отличную возможность для роста футболиста.

Будущие гарантии и условия

Мадридцы не забыли и о мерах предосторожности при отпускании своего воспитанника. Клуб сохраняет первоочередное право выкупа игрока, если в будущем он перейдет в другую команду. Более того, оставшиеся 30 процентов прав, принадлежащие клубу, могут принести Реал Мадрид дополнительный доход в случае последующего трансфера Гонсало в другой клуб.

На данный момент продажа Гонсало Гарсии является второй по величине сделкой для клуба в текущее летнее трансферное окно. Финансовый потенциал академии и система воспитания молодых талантов становятся одним из главных столпов не только в спорте, но и в укреплении экономики клуба. По мнению специалистов, с учетом других еще не завершенных трансферов эта сумма может вырасти еще больше.

Реал МадридЛа ФабрикаТрансферыФулхэмГонсало Гарсия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов