Стал известен стартовый состав «Реал Мадрида» на матч против «Расинга»

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги знаменитый «Реал Мадрид», идущий в числе лидеров турнира, отправился в Сантандер, где на стадионе «Эль Сардинеро» встретится с местным клубом «Расинг».

Этот матч, имеющий важное значение в чемпионской гонке, начнется сегодня, 1 ноября, в 20:15 по ташкентскому времени. Перед началом игры тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы.

Положение в турнирной таблице и цели

Оба клуба подходят к матчу с разными задачами:

«Реал Мадрид»: Королевский клуб с 24 очками занимает 3-е место в таблице. Мадридцы прибыли в Сантандер в полной боевой готовности, чтобы укрепить свои позиции и не потерять очки;

«Расинг»: Хозяева поля, набравшие 11 очков в прошедших турах и занимающие 15-ю строчку турнирной таблицы, намерены оказать достойное сопротивление гранду и заработать ценные очки.

Мбаппе и Беллингем в атаке: звездный состав мадридцев

Подопечные Карло Анчелотти начнут предстоящую встречу в следующем сильном составе:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Хейсен, Марк Кукурелья;

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Силва, Арда Гюлер, Джуд Беллингем;

Нападающие: Усман Диоманде, Килиан Мбаппе.

В составе хозяев ворота будет защищать Агирресабала, а в линии атаки Мартин и Рамон попытаются прорвать оборону мадридцев.

Информация о матче:

Турнир: Испанская Ла Лига, 11-й тур

Встреча: «Расинг» — «Реал Мадрид»

Время и дата: 1 ноября, 20:15 (по ташкентскому времени)

Стадион: «Эль Сардинеро», Сантандер

Составы: