Стал известен стартовый состав «Реал Мадрида» на матч против «Расинга»
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги знаменитый «Реал Мадрид», идущий в числе лидеров турнира, отправился в Сантандер, где на стадионе «Эль Сардинеро» встретится с местным клубом «Расинг».
Этот матч, имеющий важное значение в чемпионской гонке, начнется сегодня, 1 ноября, в 20:15 по ташкентскому времени. Перед началом игры тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы.
Положение в турнирной таблице и цели
Оба клуба подходят к матчу с разными задачами:
«Реал Мадрид»: Королевский клуб с 24 очками занимает 3-е место в таблице. Мадридцы прибыли в Сантандер в полной боевой готовности, чтобы укрепить свои позиции и не потерять очки;
«Расинг»: Хозяева поля, набравшие 11 очков в прошедших турах и занимающие 15-ю строчку турнирной таблицы, намерены оказать достойное сопротивление гранду и заработать ценные очки.
Мбаппе и Беллингем в атаке: звездный состав мадридцев
Подопечные Карло Анчелотти начнут предстоящую встречу в следующем сильном составе:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Хейсен, Марк Кукурелья;
Полузащитники: Орельен Тчуамени, Силва, Арда Гюлер, Джуд Беллингем;
Нападающие: Усман Диоманде, Килиан Мбаппе.
В составе хозяев ворота будет защищать Агирресабала, а в линии атаки Мартин и Рамон попытаются прорвать оборону мадридцев.
Информация о матче:
Турнир: Испанская Ла Лига, 11-й тур
Встреча: «Расинг» — «Реал Мадрид»
Время и дата: 1 ноября, 20:15 (по ташкентскому времени)
Стадион: «Эль Сардинеро», Сантандер
Составы:
«Расинг»: Агирресабала, Мантилья, Прати, Забири, Белосян, Висенте, Каналес, Кариколь, Луке, Мартин, Рамон.
«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Хейсен, Кукурелья, Тчуамени, Силва, Гюлер, Беллингем, Диоманде, Мбаппе.
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