Стал известен стартовый состав «Реал Мадрида» на матч против «Расинга»

·0·Спорт
Стал известен стартовый состав «Реал Мадрида» на матч против «Расинга»

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги знаменитый «Реал Мадрид», идущий в числе лидеров турнира, отправился в Сантандер, где на стадионе «Эль Сардинеро» встретится с местным клубом «Расинг».

Этот матч, имеющий важное значение в чемпионской гонке, начнется сегодня, 1 ноября, в 20:15 по ташкентскому времени. Перед началом игры тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы.

Положение в турнирной таблице и цели

Оба клуба подходят к матчу с разными задачами:

  • «Реал Мадрид»: Королевский клуб с 24 очками занимает 3-е место в таблице. Мадридцы прибыли в Сантандер в полной боевой готовности, чтобы укрепить свои позиции и не потерять очки;

  • «Расинг»: Хозяева поля, набравшие 11 очков в прошедших турах и занимающие 15-ю строчку турнирной таблицы, намерены оказать достойное сопротивление гранду и заработать ценные очки.

Мбаппе и Беллингем в атаке: звездный состав мадридцев

Подопечные Карло Анчелотти начнут предстоящую встречу в следующем сильном составе:

  • Вратарь: Тибо Куртуа;

  • Защитники: Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Хейсен, Марк Кукурелья;

  • Полузащитники: Орельен Тчуамени, Силва, Арда Гюлер, Джуд Беллингем;

  • Нападающие: Усман Диоманде, Килиан Мбаппе.

В составе хозяев ворота будет защищать Агирресабала, а в линии атаки Мартин и Рамон попытаются прорвать оборону мадридцев.

Информация о матче:

  • Турнир: Испанская Ла Лига, 11-й тур

  • Встреча: «Расинг» — «Реал Мадрид»

  • Время и дата: 1 ноября, 20:15 (по ташкентскому времени)

  • Стадион: «Эль Сардинеро», Сантандер

Составы:

  • «Расинг»: Агирресабала, Мантилья, Прати, Забири, Белосян, Висенте, Каналес, Кариколь, Луке, Мартин, Рамон.

  • «Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Хейсен, Кукурелья, Тчуамени, Силва, Гюлер, Беллингем, Диоманде, Мбаппе.

Реал МадридЛа ЛигаРасинг СантандерКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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