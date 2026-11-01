«Реал» одержал крупную победу на выезде и преследует «Барселону»

·5·Спорт
«Реал» одержал крупную победу на выезде и преследует «Барселону»

В 11-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на стадионе «Эль-Сардинеро» в Сантандере в гостях у местного «Расинга» забил три безответных мяча в ворота соперника. Одержав шестую победу подряд во всех турнирах, «королевский клуб» усилил давление в чемпионской гонке.

Подопечные Карло Анчелотти решили исход встречи еще в первом тайме и вернулись с выезда с уверенными 3 очками.

Атакующий шторм в первом тайме: гол каждые 12 минут

Встреча началась под полным контролем гостей и продолжилась серией голов:

  • Мбаппе открыл счет (11-я минута): С самого начала матча «Реал» проводил острые атаки и получил право на пенальти. Подошедший к мячу Килиан Мбаппе хладнокровно реализовал 11-метровый удар — 0:1;

  • Точный удар Беллингема (22-я минута): Вскоре Джуд Беллингем забил второй мяч своей команды, закрепив преимущество — 0:2;

  • Точка от Диоманде (36-я минута): На 36-й минуте активно действовавший Усман Диоманде записал свою фамилию на табло и довел счет до крупного — 0:3.

Во втором тайме мадридцы сохранили инициативу и спокойно довели игру до победы.

Ситуация в турнирной таблице: 3 очка до «Барселоны»

Крупная победа в Сантандере обострила конкуренцию среди лидеров Ла Лиги:

  • «Реал Мадрид»: Доведя количество своих очков до 27, «королевский клуб» занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующей «Барселоны» всего на 3 очка;

  • «Расинг»: После поражения с 11 очками опустился на 16-ю строчку и приблизился к опасной зоне.

Протокол матча:

  • Ла Лига. 11-й тур

  • «Расинг» — «Реал Мадрид» 0:3

  • Дата и стадион: 1 ноября, «Эль-Сардинеро»

  • Голы: Килиан Мбаппе 11 (пен.), Джуд Беллингем 22, Усман Диоманде 36.

  • Предупреждения: Белосьян 34, Луке 45+1.

Составы:

  • «Расинг»: Агирресабала, Мантилья (Фелипе, 29), Прати, Забири (Гарсия, 61), Белосьян, Висенте (Гулиашвили, 82), Каналес, Кариколь, Луке, Мартин (Алмейда, 82), Рамон (Маза, 60).

  • «Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Хейсен, Кукурелья, Чуамени, Сильва (Камавинга, 77), Гюлер (Диас, 67), Беллингем, Диоманде (Эндрик, 85), Мбаппе.

Реал МадридЛа ЛигаКилиан МбаппеДжуд Беллингем
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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