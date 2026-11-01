«Реал» одержал крупную победу на выезде и преследует «Барселону»

В 11-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на стадионе «Эль-Сардинеро» в Сантандере в гостях у местного «Расинга» забил три безответных мяча в ворота соперника. Одержав шестую победу подряд во всех турнирах, «королевский клуб» усилил давление в чемпионской гонке.

Подопечные Карло Анчелотти решили исход встречи еще в первом тайме и вернулись с выезда с уверенными 3 очками.

Атакующий шторм в первом тайме: гол каждые 12 минут

Встреча началась под полным контролем гостей и продолжилась серией голов:

Мбаппе открыл счет (11-я минута): С самого начала матча «Реал» проводил острые атаки и получил право на пенальти. Подошедший к мячу Килиан Мбаппе хладнокровно реализовал 11-метровый удар — 0:1;

Точный удар Беллингема (22-я минута): Вскоре Джуд Беллингем забил второй мяч своей команды, закрепив преимущество — 0:2;

Точка от Диоманде (36-я минута): На 36-й минуте активно действовавший Усман Диоманде записал свою фамилию на табло и довел счет до крупного — 0:3.

Во втором тайме мадридцы сохранили инициативу и спокойно довели игру до победы.

Ситуация в турнирной таблице: 3 очка до «Барселоны»

Крупная победа в Сантандере обострила конкуренцию среди лидеров Ла Лиги:

«Реал Мадрид»: Доведя количество своих очков до 27, «королевский клуб» занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующей «Барселоны» всего на 3 очка;

«Расинг»: После поражения с 11 очками опустился на 16-ю строчку и приблизился к опасной зоне.

Протокол матча:

Ла Лига. 11-й тур

«Расинг» — «Реал Мадрид» 0:3

Дата и стадион: 1 ноября, «Эль-Сардинеро»

Голы: Килиан Мбаппе 11 (пен.), Джуд Беллингем 22, Усман Диоманде 36.

Предупреждения: Белосьян 34, Луке 45+1.

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