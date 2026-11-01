«Реал» одержал крупную победу на выезде и преследует «Барселону»
В 11-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на стадионе «Эль-Сардинеро» в Сантандере в гостях у местного «Расинга» забил три безответных мяча в ворота соперника. Одержав шестую победу подряд во всех турнирах, «королевский клуб» усилил давление в чемпионской гонке.
Подопечные Карло Анчелотти решили исход встречи еще в первом тайме и вернулись с выезда с уверенными 3 очками.
Атакующий шторм в первом тайме: гол каждые 12 минут
Встреча началась под полным контролем гостей и продолжилась серией голов:
Мбаппе открыл счет (11-я минута): С самого начала матча «Реал» проводил острые атаки и получил право на пенальти. Подошедший к мячу Килиан Мбаппе хладнокровно реализовал 11-метровый удар — 0:1;
Точный удар Беллингема (22-я минута): Вскоре Джуд Беллингем забил второй мяч своей команды, закрепив преимущество — 0:2;
Точка от Диоманде (36-я минута): На 36-й минуте активно действовавший Усман Диоманде записал свою фамилию на табло и довел счет до крупного — 0:3.
Во втором тайме мадридцы сохранили инициативу и спокойно довели игру до победы.
Ситуация в турнирной таблице: 3 очка до «Барселоны»
Крупная победа в Сантандере обострила конкуренцию среди лидеров Ла Лиги:
«Реал Мадрид»: Доведя количество своих очков до 27, «королевский клуб» занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующей «Барселоны» всего на 3 очка;
«Расинг»: После поражения с 11 очками опустился на 16-ю строчку и приблизился к опасной зоне.
Протокол матча:
Ла Лига. 11-й тур
«Расинг» — «Реал Мадрид» 0:3
Дата и стадион: 1 ноября, «Эль-Сардинеро»
Голы: Килиан Мбаппе 11 (пен.), Джуд Беллингем 22, Усман Диоманде 36.
Предупреждения: Белосьян 34, Луке 45+1.
Составы:
«Расинг»: Агирресабала, Мантилья (Фелипе, 29), Прати, Забири (Гарсия, 61), Белосьян, Висенте (Гулиашвили, 82), Каналес, Кариколь, Луке, Мартин (Алмейда, 82), Рамон (Маза, 60).
«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Хейсен, Кукурелья, Чуамени, Сильва (Камавинга, 77), Гюлер (Диас, 67), Беллингем, Диоманде (Эндрик, 85), Мбаппе.
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