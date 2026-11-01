Расинг Сантандер — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

·2·Спорт
Расинг Сантандер — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Расинг Сантандер — Реал Мадрид. Начало матча: 1 ноября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Расинг Сантандер»: 13. Агирресабала Х., 24. Белосян Ж., 20. Каналес С., 19. Луке И., 2. Мантилья А., 3. Мартин А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 10. Висенте И., 21. Забири Я.

Запасные «Расинг Сантандер»: 8. Алмейда А., 9. Арана Х., 1. Эрикссон С., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 4. Ману Эрнандо, 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маса И., 12. Вильялибре А.

Главный тренер «Расинг Сантандер»: Лопес Х.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 12. Александер-Арнольд Т., 5. Беллингем Дж., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде У., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 10. Мбаппе К., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

Расинг СантандерРеал МадридЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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