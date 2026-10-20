«Неожиданный лидер в гонке за «Золотой мяч»: Гарри Кейн — первый, а Месси — в тройке сильнейших

·7·Спорт
«Неожиданный лидер в гонке за «Золотой мяч»: Гарри Кейн — первый, а Месси — в тройке сильнейших

Считанные дни остаются до вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор), и жаркие споры среди экспертов достигают своего пика. Журналисты одного из ведущих мировых спортивных медиа ТНТ Спортс опубликовали обновленный рейтинг главных фаворитов на приз 2026 года.

Объявленный список преподнес болельщикам ряд неожиданных результатов: если бомбардир, долгие годы терпевший неудачу в завоевании крупных командных трофеев, занял лидирующую позицию, то футбольная легенда даже в 39 лет вошла в тройку сильнейших.

Пьедестал: Кейн — лидер, 19-летний Ямаль и легендарный Месси в преследователях

Первая тройка рейтинга выглядит следующим образом:

  • 1-е место — Гарри Кейн («Бавария» / Англия): демонстрирующий феноменальную результативность в составе мюнхенского клуба и национальной сборной английский нападающий был признан специалистами главным претендентом на главный приз;

  • 2-е место — Ламин Ямаль («Барселона» / Испания): 19-летний вундеркинд благодаря своей фантастической игре и лидерским качествам в текущем сезоне является главным преследователем Гарри Кейна;

  • 3-е место — Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина): 39-летний обладатель восьми «Золотых мячей» на закате своей карьеры вновь упоминается в числе трех лучших футболистов мира.

Топ-10 по версии ТНТ Спортс

В список остальных футболистов, претендующих на главный приз, также вошли главные звезды европейских грандов:

  • 4. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

  • 5. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);

  • 6. Усман Дембеле («ПСЖ»);

  • 7. Родриго («Барселона»);

  • 8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

  • 9. Майкл Олисе («Бавария»);

  • 10. Деклан Райс («Арсенал»).

Когда состоится церемония награждения?

Утверждена дата официального объявления имени лучшего футболиста мира:

  • Дата церемонии: понедельник, 26 октября 2026 года;

  • Статус: главная индивидуальная награда года, вручаемая журналом Франке Футбалл.

В настоящее время взгляды специалистов и болельщиков прикованы к Парижу, а вопрос о том, сможет ли Гарри Кейн впервые в карьере добиться этого достижения или же молодой талант Ламин Ямаль станет одним из самых молодых лауреатов в истории, остается открытым.

Ballon d'Or 2026Гарри КейнЛамин ЯмальFrance Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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