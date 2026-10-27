Золотой мяч-2026: стали известны голоса от Узбекистана — кого выбрали?
После завершения церемонии вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча-2026» (Баллон д'Ор), по традиции были обнародованы голоса, отданные авторитетными представителями разных стран. Стала известна десятка лучших, выбранная известным спортивным журналистом Нарзуллой Сайдуллаевым, который официально участвовал в этом глобальном опросе от имени Узбекистана.
Узбекский эксперт показал выбор, практически идентичный итоговым результатам: английский бомбардир Гарри Кейн, которого он поставил на первое место, поднялся на пьедестал почета как настоящий победитель соревнований.
Выбор Узбекистана: состав десятки лучших
Официальный бюллетень для голосования Нарзуллы Сайдуллаева был сформирован в следующем порядке:
1-е место — Гарри Кейн: высший балл был отдан бомбардиру сезона и законному обладателю главного приза;
2-е место — Ламин Ямаль: чемпион мира и юный вундеркинд «Барселоны» был поставлен узбекским журналистом на вторую строчку;
3-е место — Килиан Мбаппе: лидер «Реал Мадрида» и сборной Франции замкнул тройку сильнейших;
4-е место — Лионель Месси: легенда, сохраняющая высокий уровень даже на последних этапах карьеры, была поставлена на 4-е место;
5–10-е места: последующие позиции заняли Хвича Кварацхелия (5), Майкл Олисе (6), Усман Дембеле (7), Родри (8), Эрлинг Холанд (9) и Джуд Беллингем (10).
Сравнение голоса Узбекистана и глобальных итоговых результатов
Различия и сходства между итоговыми показателями опроса и выбором узбекского журналиста примечательны:
Абсолютная победа Кейна: наблюдалось единодушие в отношении обладателя главного приза — Кейн был признан лучшим как в общем опросе, так и в выборе Узбекистана;
Соперничество Мбаппе и Ямаля: согласно официальным итоговым результатам, Килиан Мбаппе занял 2-е место, а Ламин Ямаль — 3-е, тогда как Нарзулла Сайдуллаев поставил Ямаля выше Мбаппе;
Вопрос Родри и Месси: в общем зачете Родри занял 4-е место, а Месси — 5-е, в то время как узбекский журналист отдал Месси 4-е, а Родри — 8-е место;
Разница в десятке: официальную десятку лучших замкнул испанский полузащитник Фабиан Руис, тогда как Сайдуллаев включил на 10-ю строчку своего списка мадридскую звезду Джуда Беллингема.
«Золотой мяч-2026»: голос Узбекистана и официальные итоговые результаты
Место
Выбор Узбекистана (Нарзулла Сайдуллаев)
Официальные итоговые результаты (Баллон д'Ор 2026)
1
Гарри Кейн
Гарри Кейн (Обладатель приза)
2
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
3
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
4
Лионель Месси
Родри
5
Хвича Кварацхелия
Лионель Месси
6
Майкл Олисе
Хвича Кварацхелия
7
Усман Дембеле
Усман Дембеле
8
Родри
Эрлинг Холанд
9
Эрлинг Холанд
Майкл Олисе
10
Джуд Беллингем
Фабиан Руис
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