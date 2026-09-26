Неожиданный выбор Луиша Фигу по «Золотому мячу» — Мбаппе, Кейн и суперфинал

·52·Спорт
Неожиданный выбор Луиша Фигу по «Золотому мячу» — Мбаппе, Кейн и суперфинал

Одна из ярких легенд мирового футбола, бывшая звезда «Барселоны» и «Реала», а также экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу принял участие в блиц-опросе, посвященном определению обладателя самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». В интересном выборе, прошедшем в формате «плей-офф», Фигу сопоставил современных и классических звезд футбола.

На начальных этапах он предпочел Лионелья Месси Усману Дембеле, Гарри Кейна — Эрлингу Холанду, Ламина Ямаля — Родри, а Килиана Мбаппе — Хвиче Кварацхелии. В полуфинале, если Месси победил Кейна, то в упорном противостоянии португальская звезда вместо Мбаппе выбрал Ямаля. В решающем финале, когда сошлись 8-кратный обладатель награды Лионель Месси и молодой вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль, Фигу удивил футбольную общественность своим выбором: «Давайте отдадим Ламину, потому что у Месси этого трофея слишком много», — поставил точку легендарный футболист.

«Триумф Ямаля в финале, превосходство Кейна и фактор Месси»: 5 основных пунктов выбора Фигу

Самые важные факты из ответов Луиша Фигу по поводу «Золотого мяча»:

  • Итоговый победитель — Ламин Ямаль: Легендарный футболист счел молодого таланта «Барселоны» Ямаля достойным главного трофея;

  • Фактор коллекции Месси: Причиной выбора в финале именно Ямаля, а не Месси, было названо чрезмерное количество этих наград у Лео;

  • Талант, превзошедший Мбаппе: В самой тяжелой паре полуфинала Фигу остановился на варианте с Ямалем вместо Мбаппе;

  • Кейн затмил Холанда: Среди двух крупных бомбардиров Европы португальский ветеран выбрал Гарри Кейна;

  • Родри и Дембеле остались в тени: Испанский опорный полузащитник Родри уступил Ямалю, а француз Дембеле проиграл Месси.

Турнирная сетка «Золотого мяча»: Таблица стадий выбора Луиша Фигу

Описание поэтапного выбора между звездами в блиц-опросе:

Порядок стадий

Пара противостоящих футболистов

Победитель, выбранный Фигу

Своеобразный комментарий к выбору

Четвертьфинал (1-я пара)

Лионель Месси и Усман Дембеле

Лионель Месси

Безоговорочное превосходство опыта и гениальности

Четвертьфинал (2-я пара)

Гарри Кейн и Эрлинг Холанд

Гарри Кейн

Бомбардирские качества и универсальная командная игра

Четвертьфинал (3-я пара)

Родри и Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Энергия молодости, дриблинг и светлое будущее

Четвертьфинал (4-я пара)

Килиан Мбаппе и Хвича Кварацхелия

Килиан Мбаппе

Чутье на голы и преимущество в скорости

Полуфинал (1-й матч)

Лионель Месси и Гарри Кейн

Лионель Месси

Историческое величие и индивидуальное мастерство

Полуфинал (2-й матч)

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе

Ламин Ямаль

«Оба достойны, но выбор — Ламин»

СУПЕРФИНАЛ

Лионель Месси и Ламин Ямаль

ЛАМИН ЯМАЛЬ (Абсолютный выбор)

«У Месси этого трофея слишком много, давайте отдадим Ямалю»

Футбольная экспертиза: Почему Фигу выбрал Ямаля, а не Месси?

Выводы международных спортивных аналитиков и футбольных обозревателей:

  • «Потребность в новом поколении и символическая эстафета»: Эпоха Месси и Роналду постепенно уходит в историю, и на футбольную сцену выходят такие феноменальные молодые игроки, как Ламин Ямаль; мнение Фигу отражает сильное стремление современного футбольного сообщества видеть новых героев;

  • «Влияние вингера „Барселоны“ на игру»: Креативность Ямаля, который уже в 17–18 лет смог стать первой скрипкой на чемпионате Европы и в суперматчах континентального масштаба, поражает не только болельщиков, но и бывших обладателей «Золотого мяча» вроде Фигу;

  • Конкуренция с Мбаппе: Выбор Ламина вместо Килиана Мбаппе в полуфинале служит серьезным сигналом для лидера сборной Франции и свидетельствует о том, что на сегодняшний день медийная и спортивная привлекательность Ямаля выше.

А как вы считаете, насколько справеддиво предложение Луиша Фигу отдать «Золотой мяч» Ламину Ямалю вместо Лионелья Месси? Действительно ли Ямаль в настоящее время сильнее Мбаппе и других звезд? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом из мира футбола со всеми поклонниками!

Луиш ФигуЗолотой мячЛамин ЯмальМесси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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