Одна из ярких легенд мирового футбола, бывшая звезда «Барселоны» и «Реала», а также экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу принял участие в блиц-опросе, посвященном определению обладателя самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». В интересном выборе, прошедшем в формате «плей-офф», Фигу сопоставил современных и классических звезд футбола.

На начальных этапах он предпочел Лионелья Месси Усману Дембеле, Гарри Кейна — Эрлингу Холанду, Ламина Ямаля — Родри, а Килиана Мбаппе — Хвиче Кварацхелии. В полуфинале, если Месси победил Кейна, то в упорном противостоянии португальская звезда вместо Мбаппе выбрал Ямаля. В решающем финале, когда сошлись 8-кратный обладатель награды Лионель Месси и молодой вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль, Фигу удивил футбольную общественность своим выбором: «Давайте отдадим Ламину, потому что у Месси этого трофея слишком много», — поставил точку легендарный футболист.

«Триумф Ямаля в финале, превосходство Кейна и фактор Месси»: 5 основных пунктов выбора Фигу

Самые важные факты из ответов Луиша Фигу по поводу «Золотого мяча»:

Итоговый победитель — Ламин Ямаль: Легендарный футболист счел молодого таланта «Барселоны» Ямаля достойным главного трофея;

Фактор коллекции Месси: Причиной выбора в финале именно Ямаля, а не Месси, было названо чрезмерное количество этих наград у Лео;

Талант, превзошедший Мбаппе: В самой тяжелой паре полуфинала Фигу остановился на варианте с Ямалем вместо Мбаппе;

Кейн затмил Холанда: Среди двух крупных бомбардиров Европы португальский ветеран выбрал Гарри Кейна;

Родри и Дембеле остались в тени: Испанский опорный полузащитник Родри уступил Ямалю, а француз Дембеле проиграл Месси.

Турнирная сетка «Золотого мяча»: Таблица стадий выбора Луиша Фигу

Описание поэтапного выбора между звездами в блиц-опросе:

Порядок стадий Пара противостоящих футболистов Победитель, выбранный Фигу Своеобразный комментарий к выбору Четвертьфинал (1-я пара) Лионель Месси и Усман Дембеле Лионель Месси Безоговорочное превосходство опыта и гениальности Четвертьфинал (2-я пара) Гарри Кейн и Эрлинг Холанд Гарри Кейн Бомбардирские качества и универсальная командная игра Четвертьфинал (3-я пара) Родри и Ламин Ямаль Ламин Ямаль Энергия молодости, дриблинг и светлое будущее Четвертьфинал (4-я пара) Килиан Мбаппе и Хвича Кварацхелия Килиан Мбаппе Чутье на голы и преимущество в скорости Полуфинал (1-й матч) Лионель Месси и Гарри Кейн Лионель Месси Историческое величие и индивидуальное мастерство Полуфинал (2-й матч) Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе Ламин Ямаль «Оба достойны, но выбор — Ламин» СУПЕРФИНАЛ Лионель Месси и Ламин Ямаль ЛАМИН ЯМАЛЬ (Абсолютный выбор) «У Месси этого трофея слишком много, давайте отдадим Ямалю»

Футбольная экспертиза: Почему Фигу выбрал Ямаля, а не Месси?

Выводы международных спортивных аналитиков и футбольных обозревателей:

«Потребность в новом поколении и символическая эстафета»: Эпоха Месси и Роналду постепенно уходит в историю, и на футбольную сцену выходят такие феноменальные молодые игроки, как Ламин Ямаль; мнение Фигу отражает сильное стремление современного футбольного сообщества видеть новых героев;

«Влияние вингера „Барселоны“ на игру»: Креативность Ямаля, который уже в 17–18 лет смог стать первой скрипкой на чемпионате Европы и в суперматчах континентального масштаба, поражает не только болельщиков, но и бывших обладателей «Золотого мяча» вроде Фигу;

Конкуренция с Мбаппе: Выбор Ламина вместо Килиана Мбаппе в полуфинале служит серьезным сигналом для лидера сборной Франции и свидетельствует о том, что на сегодняшний день медийная и спортивная привлекательность Ямаля выше.

А как вы считаете, насколько справеддиво предложение Луиша Фигу отдать «Золотой мяч» Ламину Ямалю вместо Лионелья Месси? Действительно ли Ямаль в настоящее время сильнее Мбаппе и других звезд? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом из мира футбола со всеми поклонниками!