Гарри Кейн назвал единственную цель, которая для него важнее «Золотого мяча»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился неожиданными и искренними мыслями о самой престижной индивидуальной награде в мировом футболе — «Золотом мяче», а также о главном клубном трофее — Лиге чемпионов УЕФА.

В интервью известному испанскому изданию АС звездный английский бомбардир подчеркнул, что чувство чемпионства, достигнутое вместе со всей командой, для него гораздо ценнее личной славы.

«Золотой мяч — это прекрасно, но трофей ЛЧ несравним»: искреннее признание Кейна

Говоря о приоритетных целях в своей карьере, Гарри Кейн отметил, что момент поднятия кубка над головой стоит выше любых личных рекордов:

Командный дух превыше всего: «Для меня командный успех всегда был важнее. Мы выходим на поле именно ради этой цели. Завоевание «Золотого мяча» — одно из самых удивительных и незабываемых событий в моей жизни. Но празднование победы вместе со всей командой — это совершенно несравнимое чувство», — подчеркнул нападающий;

ЛЧ — главная мечта: Кейн заявил, что каждый профессиональный футболист считает достижение кубка Лиги чемпионов своей высшей целью на протяжении всей карьеры.

Драматичная гонка по голосам: Мбаппе и Ямаль остались позади

Это заявление Кейна вызывает еще больший интерес после его победы с небольшим отрывом над ближайшими конкурентами в борьбе за «Золотой мяч»:

Разница в 28 голосов: По итогам голосования Гарри Кейн набрал 1055 голосов, опередив занявшего второе место Килиана Мбаппе всего на 28 голосов (у Мбаппе 1027 голосов);

Ламин Ямаль в тройке лидеров: Молодой талант и открытие последнего сезона Ламин Ямаль занял третью строчку с 881 голосом (на 174 голоса меньше, чем у победителя).

Впереди тяжелое испытание против «Атлетико»

«Баварии» и Гарри Кейну предстоит доказать свои чемпионские амбиции уже сегодня ночью:

Столкновение в Мадриде: В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют в гостях у «Атлетико» на стадионе «Метрополитано» в Мадриде;

Время матча: Этот центральный поединок начнется в ночь с 3 на 4 ноября, в 01:00 по ташкентскому времени.

Главная цель Кейна ясна — после личных признаний он теперь хочет покорить европейский трон вместе с «Баварией».