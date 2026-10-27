Глава «Баварии» объяснил причину победы Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч»

Церемония вручения награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года стала поистине историческим событием для Бундеслиги и мюнхенской «Баварии». Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен выступил с официальным заявлением по поводу победы английского форварда Гарри Кейна, который по итогам голосования опередил Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, завоевав главную награду.

Руководитель клуба отметил, что английский нападающий во всех отношениях заслуживает этой награды, особо подчеркнув не только его результативность на поле, но и его человеческие качества.

«Кейн во всех отношениях достоин этого приза»: признание Дрезена

В своем комментарии для официального сайта «Баварии» генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен остановился на следующих важных аспектах:

Рекорды и высокие человеческие качества: «Гарри Кейн всесторонне заслуживает этот приз. Он уже много лет подряд обновляет рекорды. Помимо множества голов и результативных передач, мы высоко ценим его выдающиеся человеческие качества»;

Пример как на поле, так и в жизни: «Гарри — один из самых ярких представителей мирового футбола. Он является личностью, достойной быть примером для всех не только на поле, но и в жизни»;

Успех всего клуба: Дрезен с гордостью отметил, что на церемонии «Золотого мяча» были также отмечены ряд представителей мужской и женской команд клуба, а также главный тренер Венсан Компани.

30 лет для Бундеслиги и 45-летний исторический результат для «Баварии»

Этот успех стал не только личным достижением Кейна, но и долгожданным реваншем для немецкого футбола:

Прервана 30-летняя пауза в Бундеслиге: Представитель чемпионата Германии в последний раз становился обладателем «Золотого мяча» 30 лет назад. Дрезен назвал этот результат «важным и мощным сигналом для всей Бундеслиги»;

Момент, которого ждали 45 лет в истории «Баварии»: Прошло ровно 45 лет с тех пор, как игрок мюнхенского клуба получал эту награду. Кейн возродил эту традицию и вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами;

Превосходство над Мбаппе и Ямалем: В голосовании Кейн одержал итоговую победу, опередив лидера «Реала» Килиана Мбаппе (2-е место) и молодого таланта «Барселоны» Ламина Ямаля (3-е место).

Исторический триумф Гарри Кейна на «Золотом мяче-2026»