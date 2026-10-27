Глава «Баварии» объяснил причину победы Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч»

·1·Спорт
Глава «Баварии» объяснил причину победы Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч»

Церемония вручения награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года стала поистине историческим событием для Бундеслиги и мюнхенской «Баварии». Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен выступил с официальным заявлением по поводу победы английского форварда Гарри Кейна, который по итогам голосования опередил Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, завоевав главную награду.

Руководитель клуба отметил, что английский нападающий во всех отношениях заслуживает этой награды, особо подчеркнув не только его результативность на поле, но и его человеческие качества.

«Кейн во всех отношениях достоин этого приза»: признание Дрезена

В своем комментарии для официального сайта «Баварии» генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен остановился на следующих важных аспектах:

  • Рекорды и высокие человеческие качества: «Гарри Кейн всесторонне заслуживает этот приз. Он уже много лет подряд обновляет рекорды. Помимо множества голов и результативных передач, мы высоко ценим его выдающиеся человеческие качества»;

  • Пример как на поле, так и в жизни: «Гарри — один из самых ярких представителей мирового футбола. Он является личностью, достойной быть примером для всех не только на поле, но и в жизни»;

  • Успех всего клуба: Дрезен с гордостью отметил, что на церемонии «Золотого мяча» были также отмечены ряд представителей мужской и женской команд клуба, а также главный тренер Венсан Компани.

30 лет для Бундеслиги и 45-летний исторический результат для «Баварии»

Этот успех стал не только личным достижением Кейна, но и долгожданным реваншем для немецкого футбола:

  • Прервана 30-летняя пауза в Бундеслиге: Представитель чемпионата Германии в последний раз становился обладателем «Золотого мяча» 30 лет назад. Дрезен назвал этот результат «важным и мощным сигналом для всей Бундеслиги»;

  • Момент, которого ждали 45 лет в истории «Баварии»: Прошло ровно 45 лет с тех пор, как игрок мюнхенского клуба получал эту награду. Кейн возродил эту традицию и вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами;

  • Превосходство над Мбаппе и Ямалем: В голосовании Кейн одержал итоговую победу, опередив лидера «Реала» Килиана Мбаппе (2-е место) и молодого таланта «Барселоны» Ламина Ямаля (3-е место).

Исторический триумф Гарри Кейна на «Золотом мяче-2026»

Показатель и факты

Детали

Обладатель награды

Гарри Кейн («Бавария» / Англия)

Основные конкуренты

Килиан Мбаппе (2-е место), Ламин Ямаль (3-е место)

Значимость для немецкого футбола

Представитель Бундеслиги выиграл приз впервые за 30 лет

Историчность для «Баварии»

Обладатель «Золотого мяча», которого в клубе ждали 45 лет

Оценка главы клуба

«Всесторонне достоин и символ человечности» — Я.-К. Дрезен

Отмеченные представители клуба

Главный тренер Венсан Компани, члены мужской и женской команд

Гарри КейнБаварияЗолотой мячБундеслига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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