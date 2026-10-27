Исторический вечер: объявлены обладатели «Золотого мяча — 2026» и десятка лучших

·181·Спорт
Исторический вечер: объявлены обладатели «Золотого мяча — 2026» и десятка лучших

В лондонском театре «Палладиум» состоялась церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола — «Золотого мяча — 2026» (Баллон д'Ор). Главный приз, присуждаемый лучшему футболисту планеты, торжественно получил нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

Эта историческая победа стала событием, которого английский футбол ждал 25 лет — в последний раз представитель Великобритании Майкл Оуэн удостаивался этой награды в 2001 году.

73 гола и дождь из трофеев: феноменальный сезон Кейна

33-летний бомбардир в завершившемся сезоне показал фантастические результаты, не оставив соперникам ни единого шанса:

  • Абсолютная гегемония в Германии: выступая за «Баварию», нападающий за один сезон выиграл чемпионат Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок страны;

  • Лучший бомбардир сезона: забив в общей сложности 73 гола во всех официальных турнирах, он был признан самым результативным футболистом мира;

  • Успех на Мундиале: будучи капитаном сборной Англии, он завоевал со своей командой почетные бронзовые медали Чемпионата мира.

Десятка лучших: Мбаппе, Ямаль и Месси остались позади

Согласно результатам голосования, Гарри Кейн занял первое место, опередив в борьбе за награду таких звезд, как Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и Лионель Месси:

  • Топ-10 «Золотого мяча — 2026» среди мужчин:

    1. Гарри КейнБавария», Англия) — обладатель главного приза;

    2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция);

    3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

    4. Родри («Барселона», Испания);

    5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);

    6. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

    7. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

    8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

    9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

    10. Фабиан Руис («ПСЖ», Испания).

Хет-трик Алексии Путельяс: рекорд в женском футболе

«Золотой мяч» среди женщин также нашел свою обладательницу:

  • Несравненная в третий раз: полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс в третий раз в своей карьере была признана лучшей футболисткой мира;

  • Легендарный статус: Путельяс обновила свой рекорд, оставаясь одной из самых титулованных игроков в истории современного женского футбола.

Церемония «Золотого мяча — 2026» в цифрах

Показатель

Детали

Дата вручения награды

26 октября 2026 года

Место проведения

Театр «Палладиум», Лондон (Великобритания)

Обладатель главного приза

Гарри Кейн («Бавария», Англия)

Статистика Кейна в сезоне

73 гола, 3 клубных трофея, бронзовая медаль ЧМ

Историческое значение

Первый англичанин, выигравший награду с 2001 года (Майкл Оуэн)

Победитель среди женщин

Алексия Путельяс (Испания, 3-й раз)

Золотой мяч — 2026Гарри КейнАлексия ПутельясБавария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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