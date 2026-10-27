Исторический вечер: объявлены обладатели «Золотого мяча — 2026» и десятка лучших
В лондонском театре «Палладиум» состоялась церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола — «Золотого мяча — 2026» (Баллон д'Ор). Главный приз, присуждаемый лучшему футболисту планеты, торжественно получил нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
Эта историческая победа стала событием, которого английский футбол ждал 25 лет — в последний раз представитель Великобритании Майкл Оуэн удостаивался этой награды в 2001 году.
73 гола и дождь из трофеев: феноменальный сезон Кейна
33-летний бомбардир в завершившемся сезоне показал фантастические результаты, не оставив соперникам ни единого шанса:
Абсолютная гегемония в Германии: выступая за «Баварию», нападающий за один сезон выиграл чемпионат Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок страны;
Лучший бомбардир сезона: забив в общей сложности 73 гола во всех официальных турнирах, он был признан самым результативным футболистом мира;
Успех на Мундиале: будучи капитаном сборной Англии, он завоевал со своей командой почетные бронзовые медали Чемпионата мира.
Десятка лучших: Мбаппе, Ямаль и Месси остались позади
Согласно результатам голосования, Гарри Кейн занял первое место, опередив в борьбе за награду таких звезд, как Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и Лионель Месси:
Топ-10 «Золотого мяча — 2026» среди мужчин:
Гарри Кейн («Бавария», Англия) — обладатель главного приза;
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция);
Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
Родри («Барселона», Испания);
Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
Майкл Олисе («Бавария», Франция);
Фабиан Руис («ПСЖ», Испания).
Хет-трик Алексии Путельяс: рекорд в женском футболе
«Золотой мяч» среди женщин также нашел свою обладательницу:
Несравненная в третий раз: полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс в третий раз в своей карьере была признана лучшей футболисткой мира;
Легендарный статус: Путельяс обновила свой рекорд, оставаясь одной из самых титулованных игроков в истории современного женского футбола.
Церемония «Золотого мяча — 2026» в цифрах
Показатель
Детали
Дата вручения награды
26 октября 2026 года
Место проведения
Театр «Палладиум», Лондон (Великобритания)
Обладатель главного приза
Гарри Кейн («Бавария», Англия)
Статистика Кейна в сезоне
73 гола, 3 клубных трофея, бронзовая медаль ЧМ
Историческое значение
Первый англичанин, выигравший награду с 2001 года (Майкл Оуэн)
Победитель среди женщин
Алексия Путельяс (Испания, 3-й раз)
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