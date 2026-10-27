Исторический вечер: объявлены обладатели «Золотого мяча — 2026» и десятка лучших

В лондонском театре «Палладиум» состоялась церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола — «Золотого мяча — 2026» (Баллон д'Ор). Главный приз, присуждаемый лучшему футболисту планеты, торжественно получил нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

Эта историческая победа стала событием, которого английский футбол ждал 25 лет — в последний раз представитель Великобритании Майкл Оуэн удостаивался этой награды в 2001 году.

73 гола и дождь из трофеев: феноменальный сезон Кейна

33-летний бомбардир в завершившемся сезоне показал фантастические результаты, не оставив соперникам ни единого шанса:

Абсолютная гегемония в Германии: выступая за «Баварию», нападающий за один сезон выиграл чемпионат Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок страны;

Лучший бомбардир сезона: забив в общей сложности 73 гола во всех официальных турнирах, он был признан самым результативным футболистом мира;

Успех на Мундиале: будучи капитаном сборной Англии, он завоевал со своей командой почетные бронзовые медали Чемпионата мира.

Десятка лучших: Мбаппе, Ямаль и Месси остались позади

Согласно результатам голосования, Гарри Кейн занял первое место, опередив в борьбе за награду таких звезд, как Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и Лионель Месси:

Топ-10 «Золотого мяча — 2026» среди мужчин: Гарри Кейн («Бавария», Англия) — обладатель главного приза; Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция); Ламин Ямаль («Барселона», Испания); Родри («Барселона», Испания); Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина); Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия); Усман Дембеле («ПСЖ», Франция); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия); Майкл Олисе («Бавария», Франция); Фабиан Руис («ПСЖ», Испания).



Хет-трик Алексии Путельяс: рекорд в женском футболе

«Золотой мяч» среди женщин также нашел свою обладательницу:

Несравненная в третий раз: полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс в третий раз в своей карьере была признана лучшей футболисткой мира;

Легендарный статус: Путельяс обновила свой рекорд, оставаясь одной из самых титулованных игроков в истории современного женского футбола.

Церемония «Золотого мяча — 2026» в цифрах