Бескомпромиссная борьба за «Золотую бутсу» в Турции: Шомуродов и Мурики догнали Орбана

·108·Спорт
Бескомпромиссная борьба за «Золотую бутсу» в Турции: Шомуродов и Мурики догнали Орбана

В турецкой Суперлиге гонка бомбардиров сезона 2026/27 превратилась в настоящую битву звезд. Переезд в Турцию опытных бомбардиров, блиставших в ведущих чемпионатах Европы, беспрецедентно усилил конкуренцию за «Золотую бутсу» в турнире.

По итогам восьмого тура Мохамед Салах, надевший футболку «Трабзонспора» после яркого периода в «Ливерпуле», единолично захватил лидерство с 8 голами. Однако конкуренция среди преследующих его игроков накаляется.

Давление от Шомуродова и Мурики: в прицеле — Орбан

Матчи последнего тура внесли серьезные изменения в таблицу бомбардиров:

  • Результативность Шомуродова и Мурики: капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, стабильно выступающий за «Башакшехир», и бомбардир «Фенербахче» Ведат Мурики в очередной раз поразили ворота соперников, доведя счет своих голов до 7;

  • Догоняя лидера: благодаря этому результату они догнали нападающего клуба «Амед» Гифта Орбана, шедшего в турнирной таблице на строчку выше.

«Сухая» серия в октябре и скандал на скамейке запасных

Давление со стороны Шомуродова и Мурики тяжело ударило по психологическому состоянию талантливого нигерийского форварда Гифта Орбана:

  • Потеря результативности: забивавший подряд в начале сезона Орбан пока не забил ни одного гола в официальных матчах октября;

  • Гнев со ударом по стулу: на фоне неудач у футболиста возросли вспыльчивость и нервозность. Когда в матче против «Коньяспора» тренер решил заменить его, Орбан не смог сдержать эмоций при уходе с поля и в сердцах пнул стул на скамейке запасных, выплеснув свой гнев;

  • В чем причина? Подобная резкая реакция нападающего, ранее известного своим упрямым характером и по выступлениям за итальянский «Верона», вызвана не столько заменой тренера, сколько неспособностью найти путь к воротам соперника.

Турецкая Суперлига: ситуация в гонке бомбардиров

Список бомбардиров чемпионата Турции изобилует мировыми звездами:

Место

Футболист

Клуб

Количество голов

1

Мохамед Салах

«Трабзонспор»

8

2-4

Элдор Шомуродов

«Башакшехир»

7

2-4

Ведат Мурики

«Фенербахче»

7

2-4

Гифт Орбан

«Амед»

7

5-6

Виктор Осимхен

«Галатасарай»

6

5-6

Душан Влахович

«Бешикташ»

6

Напомним, что в прошлом сезоне Элдор Шомуродов в турецкой Суперлиге забил 22 гола и завоевал «Золотую бутсу» как непревзойденный бомбардир чемпионата. В этом году узбекский нападающий также остается одним из главных фаворитов в борьбе за защиту своего трофея.

Турецкая СуперлигаЭлдор ШомуродовМохамед СалахВедат Мурики
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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