В турецкой Суперлиге гонка бомбардиров сезона 2026/27 превратилась в настоящую битву звезд. Переезд в Турцию опытных бомбардиров, блиставших в ведущих чемпионатах Европы, беспрецедентно усилил конкуренцию за «Золотую бутсу» в турнире.

По итогам восьмого тура Мохамед Салах, надевший футболку «Трабзонспора» после яркого периода в «Ливерпуле», единолично захватил лидерство с 8 голами. Однако конкуренция среди преследующих его игроков накаляется.

Давление от Шомуродова и Мурики: в прицеле — Орбан

Матчи последнего тура внесли серьезные изменения в таблицу бомбардиров:

Результативность Шомуродова и Мурики: капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов , стабильно выступающий за «Башакшехир», и бомбардир «Фенербахче» Ведат Мурики в очередной раз поразили ворота соперников, доведя счет своих голов до 7 ;

Догоняя лидера: благодаря этому результату они догнали нападающего клуба «Амед» Гифта Орбана, шедшего в турнирной таблице на строчку выше.

«Сухая» серия в октябре и скандал на скамейке запасных

Давление со стороны Шомуродова и Мурики тяжело ударило по психологическому состоянию талантливого нигерийского форварда Гифта Орбана:

Потеря результативности: забивавший подряд в начале сезона Орбан пока не забил ни одного гола в официальных матчах октября;

Гнев со ударом по стулу: на фоне неудач у футболиста возросли вспыльчивость и нервозность. Когда в матче против «Коньяспора» тренер решил заменить его, Орбан не смог сдержать эмоций при уходе с поля и в сердцах пнул стул на скамейке запасных, выплеснув свой гнев;

В чем причина? Подобная резкая реакция нападающего, ранее известного своим упрямым характером и по выступлениям за итальянский «Верона», вызвана не столько заменой тренера, сколько неспособностью найти путь к воротам соперника.

Турецкая Суперлига: ситуация в гонке бомбардиров

Список бомбардиров чемпионата Турции изобилует мировыми звездами:

Место Футболист Клуб Количество голов 1 Мохамед Салах «Трабзонспор» 8 2-4 Элдор Шомуродов «Башакшехир» 7 2-4 Ведат Мурики «Фенербахче» 7 2-4 Гифт Орбан «Амед» 7 5-6 Виктор Осимхен «Галатасарай» 6 5-6 Душан Влахович «Бешикташ» 6

Напомним, что в прошлом сезоне Элдор Шомуродов в турецкой Суперлиге забил 22 гола и завоевал «Золотую бутсу» как непревзойденный бомбардир чемпионата. В этом году узбекский нападающий также остается одним из главных фаворитов в борьбе за защиту своего трофея.