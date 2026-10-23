Бескомпромиссная борьба за «Золотую бутсу» в Турции: Шомуродов и Мурики догнали Орбана
В турецкой Суперлиге гонка бомбардиров сезона 2026/27 превратилась в настоящую битву звезд. Переезд в Турцию опытных бомбардиров, блиставших в ведущих чемпионатах Европы, беспрецедентно усилил конкуренцию за «Золотую бутсу» в турнире.
По итогам восьмого тура Мохамед Салах, надевший футболку «Трабзонспора» после яркого периода в «Ливерпуле», единолично захватил лидерство с 8 голами. Однако конкуренция среди преследующих его игроков накаляется.
Давление от Шомуродова и Мурики: в прицеле — Орбан
Матчи последнего тура внесли серьезные изменения в таблицу бомбардиров:
Результативность Шомуродова и Мурики: капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, стабильно выступающий за «Башакшехир», и бомбардир «Фенербахче» Ведат Мурики в очередной раз поразили ворота соперников, доведя счет своих голов до 7;
Догоняя лидера: благодаря этому результату они догнали нападающего клуба «Амед» Гифта Орбана, шедшего в турнирной таблице на строчку выше.
«Сухая» серия в октябре и скандал на скамейке запасных
Давление со стороны Шомуродова и Мурики тяжело ударило по психологическому состоянию талантливого нигерийского форварда Гифта Орбана:
Потеря результативности: забивавший подряд в начале сезона Орбан пока не забил ни одного гола в официальных матчах октября;
Гнев со ударом по стулу: на фоне неудач у футболиста возросли вспыльчивость и нервозность. Когда в матче против «Коньяспора» тренер решил заменить его, Орбан не смог сдержать эмоций при уходе с поля и в сердцах пнул стул на скамейке запасных, выплеснув свой гнев;
В чем причина? Подобная резкая реакция нападающего, ранее известного своим упрямым характером и по выступлениям за итальянский «Верона», вызвана не столько заменой тренера, сколько неспособностью найти путь к воротам соперника.
Турецкая Суперлига: ситуация в гонке бомбардиров
Список бомбардиров чемпионата Турции изобилует мировыми звездами:
Место
Футболист
Клуб
Количество голов
1
«Трабзонспор»
8
2-4
Элдор Шомуродов
«Башакшехир»
7
2-4
Ведат Мурики
«Фенербахче»
7
2-4
Гифт Орбан
«Амед»
7
5-6
Виктор Осимхен
«Галатасарай»
6
5-6
Душан Влахович
«Бешикташ»
6
Напомним, что в прошлом сезоне Элдор Шомуродов в турецкой Суперлиге забил 22 гола и завоевал «Золотую бутсу» как непревзойденный бомбардир чемпионата. В этом году узбекский нападающий также остается одним из главных фаворитов в борьбе за защиту своего трофея.
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