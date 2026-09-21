«Шок в Турции»: дебютант из низшей лиги обыграл «Бешикташ» и вышел в лидеры!

6-й тур турецкой Суперлиги преподнес одну из главных сенсаций года в европейском футболе. Скромный «Амедспор», поднявшийся в элиту из низшего дивизиона по итогам прошлого сезона и разгромивший в прошлом туре «Башакшехир» со счетом 5:0, на этот раз одолел одного из традиционных грандов страны — «Бешикташ» со счетом 3:2.

Одержав триумфальную победу благодаря голам Орбана, Сабы и Соялпа, команда довела количество своих очков до 13 и по разнице мячей и дополнительным показателям обошла действующего чемпиона «Галатасарай» (13 очков), став единоличным лидером чемпионата Турции. Тем временем в параллельном матче, прошедшем в Стамбуле, «Фенербахче» устроил невиданный фестиваль голов, отгрузив 8 безответных мячей в ворота аутсайдера «Эюпспора»: нападающий Ведат Мурики оформил покер, а Мейсон Гринвуд записал на свой счет дубль и результативную передачу.

И всё же, что стоит за этим феноменальным шествием «Амедспора», который еще вчера выступал в низшей лиге, почему стамбульские гранды выглядят столь беспомощно и сможет ли разгромная победа «Фенербахче со счетом 8:0 вернуть их в чемпионскую гонку?

«Сенсационное лидерство и морозные 8:0»: хроника 6-го тура

Основные события громкого 6-го тура Суперлиги:

Очередной подвиг «Амедспора»: за два тура повержены «Башакшехир» (5:0) и «Бешикташ» (3:2), а дебютант обосновался на 1-й строчке турнирной таблицы;

Поздний ответ Влаховича и Кёкчю: «Бешикташ» пытался спасти ситуацию усилиями Душана Влаховича (55) и Оркуна Кёкчю (90+8, пен.), но в итоге потерпел поражение из-за грубых ошибок в обороне;

4 гола от Мурики: нападающий «Фенербахче» Ведат Мурики отличился на 7-й, 21-й, 47-й и 55-й минутах, став главным героем недели;

Бенефис Мейсона Гринвуда: английская звезда открыла счет уже на 4-й минуте с пенальти, оформила дубль на 80-й минуте и выдала результативный пас на партнера;

Удары Гендузи и Кахведжи: в составе стамбульцев свои фамилии на табло также записали Маттео Гендузи (38) и Ирфан Джан Кахведжи (45+1).

Турецкая Суперлига, 6-й тур: протокол матчей и турнирное положение

Статистическое сравнение центральных матчей тура и положение лидеров:

Показатели и критерии «Амедспор» — «Бешикташ» (3:2) «Фенербахче» — «Эюпспор» (8:0) Исход матча 3:2 (Сенсация) 8:0 (Разгром) Авторы голов Орбан 13, Саба 22, Соялп 59 — Влахович 55, Кёкчю 90+8 (пен.) Мурики 7, 21, 47, 55 (покер); Гринвуд 4 (пен.), 80; Гендузи 38; Кахведжи 45+1 Место в турнирной таблице «Амедспор» — 1-е место (13 очков), «Бешикташ» — 3-е место (12 очков) «Фенербахче» — 6-е место (10 очков), «Эюпспор» — 18-е место (3 очка) Главные герои Орбан, Саба (атакующий дуэт) Ведат Мурики (4 гола), Мейсон Гринвуд (2 гола + 1 ассист) Главная интрига таблицы «Амедспор» опередил «Галатасарай» (13 очков) по дополнительным показателям Отставание от лидера сократилось до 3 очков

Международный спортивный анализ: Специалисты о «феномене Амедспора»

Главные выводы турецких футбольных обозревателей и экспертов:

Повторяется ли сказка «Лестер Сити»?: взлет скромной команды с небольшим бюджетом, только что поднявшейся из низшего дивизиона, которая подряд повергла двух грандов и возглавила таблицу, воспринимается в европейском футболе как новое чудо;

Кризис в обороне «Бешикташа»: несмотря на наличие в составе таких звезд, как Влахович и Кёкчю, беспорядок в задней линии дорого обошелся команде;

Атакующий потенциал «Фенербахче»: забитые 8 мячей и яркая сыгранность связки Гринвуд — Мурики говорят о том, что стамбульцы все еще остаются серьезным претендентом на чемпионство;

Исчезновение неравенства в чемпионате Турции: то, что традиционные «три гиганта» Стамбула теперь легко теряют очки в матчах с бойкими клубами из провинций, свидетельствует о серьезном росте уровня лиги и конкуренции.

Это историческое лидерство «Амедспора» произвело настоящую революцию в турецком футболе и доказало, сколь неожиданных драм стоит ждать от текущего сезона.

А как считаете вы, сможет ли дебютант «Амедспор» надолго удержать лидерство и стать новым чемпионом Турции, или «Галатасарай» и «Фенербахче» быстро вернут себе позиции? Как вы оцениваете разгромную победу «Фенербахче» со счетом 8:0? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самых горячих сенсаций турецкой Суперлиги со всеми любителями футбола!