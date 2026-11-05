Андони Ираола объяснил поражение 2:3 в Стамбуле и грубые ошибки в обороне

Встреча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле между «Фенербахче» и «Ливерпулем» (3:2) стала тяжелым ударом для мерсисайдцев. Главный тренер английского клуба Андони Ираола, чья команда дважды вела в счете, но в итоге уступила, дал эксклюзивное интервью изданию BBC, в котором жестко раскритиковал грубые ошибки своих подопечных в обороне.

По мнению тренера, в тот момент, когда мерсисайдцы контролировали темп игры и были близки к победе, они проявили неожиданную слабость при противодействии стандартным положениям соперника.

«Мы знали, но все равно пропустили»: Беспорядок при стандартах

Ираола открыто заявил, что пропущенные по ходу матча мячи крайне негативно повлияли на психологическое состояние команды:

Сильная сторона соперника: «Мы прекрасно знали, что “Фенербахче” — одна из самых опасных команд на континенте по розыгрышу стандартных положений, и готовились к этому. Но мы все равно пропустили после штрафного, углового и даже после обычного вбрасывания из аута в концовке игры. Эти голы стали для нас тяжелым ударом»;

Потеря контроля: «По ходу игры мы дважды вели в счете, полностью контролировали темп и создавали моменты. Однако в те моменты, когда мы должны были стоять стеной в защите, мы допускали ошибки».

Анализ ошибок: Неправильная стенка и доминирование Мурики

Главный тренер «Ливерпуля» особо остановился на индивидуальных недочетах, приведших к первому и третьему пропущенным голам:

Ошибка в стенке: При исполнении штрафного удара защитная стенка была выстроена неверно, в результате чего соперник легко поразил ворота;

Беспомощность против Мурики: В эпизоде с решающим голом на 79-й минуте нападающий «Фенербахче» Ведат Мурики в верховой борьбе оставил не у дел сразу трех защитников «Ливерпуля». Тренер подчеркнул, что подобная безответственность непростительна и команда обязана действовать в таких ситуациях гораздо лучше.

«На этом стадионе нужно было побеждать»: Разочарование результатом

Хотя Ираола признал, что играть под давлением в Стамбуле непросто, он не скрывал своего разочарования из-за упущенных 3 очков:

«На этой арене царит очень тяжелая атмосфера для любого соперника. Мы чувствовали преимущество большую часть матча и верили, что победа будет за нами, но не смогли довести дело до конца», — заключил специалист.

После этого поражения «Ливерпуль» остался на 5-м месте с 9 очками, и в следующих турах команде придется серьезно поработать над устранением проблем в оборонительной линии.