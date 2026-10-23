Торино — Монца: составы и текстовая трансляция

Серия А: Торино — Монца. Начало матча: 23 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 19. Адамс Ч., 45. Бельгали Р., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 28. Фитц-Джим К., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н. (капитан).

Запасные «Торино»: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 21. Браганса Д., 22. Казадеи Ч., 5. Джемерт Э., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Главный тренер «Торино»: Абате И.

Стартовый состав «Монца»: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 3. Луккези Л., 7. Мангаш Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Главный тренер «Монца»: Юрич И.