Монца — Кальяри: составы и текстовая трансляция

Серия А: Монца — Кальяри. Начало матча: 19 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монца»: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангаш Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Запасные «Монца»: 6. Антов В., 24. Бакун А., 26. Чуррия П., 21. Коломбо Л., 28. Кольпани А., 10. Кутроне П., 90. Фолоруншо М., 11. Форсон О., 80. Мут М., 16. Нгонж С., 43. Страйнар А., 20. Тьям Д.

Главный тренер «Монца»: Юрич И.

Стартовый состав «Кальяри»: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 70. Мальдини Д., 31. Менди П., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Г.

Запасные «Кальяри»: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаццини Я., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Дж., 79. Массолин И., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 28. Сугавара Ю., 32. Сулев И.

Главный тренер «Кальяри»: Пизакане Ф.