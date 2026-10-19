Монца — Кальяри: составы и текстовая трансляция

·62·Спорт
Монца — Кальяри: составы и текстовая трансляция

Серия А: МонцаКальяри. Начало матча: 19 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монца»: 1. Торнквист Н., 14. Акинсанмиро Э., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангаш Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Запасные «Монца»: 6. Антов В., 24. Бакун А., 26. Чуррия П., 21. Коломбо Л., 28. Кольпани А., 10. Кутроне П., 90. Фолоруншо М., 11. Форсон О., 80. Мут М., 16. Нгонж С., 43. Страйнар А., 20. Тьям Д.

Главный тренер «Монца»: Юрич И.

Стартовый состав «Кальяри»: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 70. Мальдини Д., 31. Менди П., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Г.

Запасные «Кальяри»: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаццини Я., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Дж., 79. Массолин И., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 28. Сугавара Ю., 32. Сулев И.

Главный тренер «Кальяри»: Пизакане Ф.

Прямая трансляция2-0 LIVE
49
Гарри Уинкс (Кальяри) грубо сыграл, и Андреа Кальцавара дал свисток, зафиксировав нарушение.
472-0
Гол - 2:0! Фое Ондоа отдал пас Густаво Вареле («Монца»), который с близкого расстояния поразил нижний левый угол ворот и переиграл вратаря.
46
Всё готово к началу второго тайма.
45+2
Первый тайм окончен.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
42
Алессандро Романо (Кальяри) пробил по воротам, но мяч пролетел мимо цели и ушел за пределы поля.
391-0
Гол - 1:0! Дани Мота отдал пас Эдди Куадио (Монца), который с близкого расстояния низом поразил ворот соперника, не оставив шансов вратарю.
36
Алессандро Романо (Кальяри) сфолил. Андреа Кальцавара остановил игру и принимает решение.
35
Кальяри разыграл угловой коротко.
34
Надежная игра защитника при выносе мяча означает, что угловой у ворот «Кальяри» ни к чему не привел. Теперь «Кальяри» сам подаст угловой.
27
Поль Менди (Кальяри) пробил по воротам, но вратарь сумел отбить мяч.
20
Мбала Нзола (Кальяри) принял точную передачу в штрафной и в касание мощно пробил по центру ворот. Ноэл Торнквист в броске парировал удар. Какое спасение!
17
Вратарь парирует удар Дани Моты («Монца»), совершив потрясающий сейв, мяч летел точно в левый угол ворот.
16
Алессандро Романо (Кальяри) пробил издали по воротам, но мяч пролетел чуть выше перекладины.
13
Фое Ондоа (Монца) попытался сделать навес в штрафную, но его удар заблокировали.
8
Жозе Педро («Кальяри») выиграл верховую борьбу у защитника и пробил головой после подачи углового, но его удар из пределов штрафной пришелся рядом с правой штангой.
7
Кальяри подает угловой.
6
Андреа Калзавара отлично видел эпизод и зафиксировал нарушение со стороны Андреа Карбони («Монца»).
5
Самуэле Бириделли (Монца) принял мяч у линии штрафной и нанес точный удар по воротам, но мяч прошел чуть рядом с правой штангой.
3
Хуан Родригес (Кальяри) допустил грубую ошибку, и Андреа Кальцавара дал свисток.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:32
Игроки на поле, и «Кальяри» разводит мяч.
21:30
Андреа Кальцавара назначен главным судьей на этот матч.
21:30
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:30
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам события на поле максимально точно. Желаем отличного настроения.
МонцаКальяриСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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