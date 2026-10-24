Дождь из голов в 8-м туре Серии А: сопротивление «Монцы» сломлено в Турине
В очередном матче 8-го тура итальянской Серии А туринский клуб «Торино» принял на своем поле «Монцу». В напряженном и зрелищном поединке, который превратился в настоящее голевое шоу для болельщиков, хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.
Этот успех позволил туринцам приблизиться к верхней части турнирной таблицы.
Ход игры: выход вперед и быстрый ответ гостей
Встреча началась с превосходства хозяев:
Первый гол: На 39-й минуте матча Киан Фитц-Джим точным ударом открыл счет и вывел «Торино» вперед (1:0);
Быстрое восстановление равновесия во втором тайме: Вернувшиеся с перерыва гости ответили уже на 47-й минуте — Густаво Варела поразил ворота «Торино», вернув в матч интригу (1:1).
Решающие удары: Бельгали и Влашич обеспечивают победу
После пропущенного мяча туринцы вновь активизировались:
Второй выход вперед: На 61-й минуте Рафик Бельгали забил второй мяч хозяев, снова выведя свою команду вперед в счете (2:1);
Важный гол Влашича: На 72-й минуте опытный хорватский полузащитник Никола Влашич увеличил разницу в счете до двух мячей, заложив прочный фундамент под победу хозяев (3:1);
Интрига в последние минуты: В компенсированное арбитром время (90) Паттерсон забил второй гол «Монцы» и сократил разрыв, однако оставшегося времени гостям не хватило, чтобы избежать поражения (3:2).
Положение в турнирной таблице: «Торино» поднялся на 8-е место
Завоеванные 3 очка улучшили позиции туринцев:
«Торино»: Доведя количество своих очков до 13, поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А;
«Монца»: С 7 очками остается на 14-й строчке турнирной таблицы.
Протокол матча:
Серия А. 8-й тур
«Торино» — «Монца» 3:2
Голы: Киан Фитц-Джим 39, Рафик Бельгали 61, Никола Влашич 72 — Густаво Варела 47, Паттерсон 90.
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