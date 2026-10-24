Дождь из голов в 8-м туре Серии А: сопротивление «Монцы» сломлено в Турине

·53·Спорт
Дождь из голов в 8-м туре Серии А: сопротивление «Монцы» сломлено в Турине

В очередном матче 8-го тура итальянской Серии А туринский клуб «Торино» принял на своем поле «Монцу». В напряженном и зрелищном поединке, который превратился в настоящее голевое шоу для болельщиков, хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

Этот успех позволил туринцам приблизиться к верхней части турнирной таблицы.

Ход игры: выход вперед и быстрый ответ гостей

Встреча началась с превосходства хозяев:

  • Первый гол: На 39-й минуте матча Киан Фитц-Джим точным ударом открыл счет и вывел «Торино» вперед (1:0);

  • Быстрое восстановление равновесия во втором тайме: Вернувшиеся с перерыва гости ответили уже на 47-й минуте — Густаво Варела поразил ворота «Торино», вернув в матч интригу (1:1).

Решающие удары: Бельгали и Влашич обеспечивают победу

После пропущенного мяча туринцы вновь активизировались:

  • Второй выход вперед: На 61-й минуте Рафик Бельгали забил второй мяч хозяев, снова выведя свою команду вперед в счете (2:1);

  • Важный гол Влашича: На 72-й минуте опытный хорватский полузащитник Никола Влашич увеличил разницу в счете до двух мячей, заложив прочный фундамент под победу хозяев (3:1);

  • Интрига в последние минуты: В компенсированное арбитром время (90) Паттерсон забил второй гол «Монцы» и сократил разрыв, однако оставшегося времени гостям не хватило, чтобы избежать поражения (3:2).

Положение в турнирной таблице: «Торино» поднялся на 8-е место

Завоеванные 3 очка улучшили позиции туринцев:

  • «Торино»: Доведя количество своих очков до 13, поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А;

  • «Монца»: С 7 очками остается на 14-й строчке турнирной таблицы.

Протокол матча:

Серия А. 8-й тур

«Торино» — «Монца» 3:2

  • Голы: Киан Фитц-Джим 39, Рафик Бельгали 61, Никола Влашич 72 — Густаво Варела 47, Паттерсон 90.

ТориноМонцаСерия А ИталииНикола Влашич
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Торино — Монца: составы и текстовая трансляцияТорино — Монца: составы и текстовая трансляцияВчера 22:51Седьмой тур Серии А завершился неожиданными результатамиСедьмой тур Серии А завершился неожиданными результатами20 октября 07:00Монца — Кальяри: составы и текстовая трансляцияМонца — Кальяри: составы и текстовая трансляция19 октября 20:32Парма — Торино: составы и текстовая трансляцияПарма — Торино: составы и текстовая трансляция19 октября 22:49ЧМ-2026. Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-оффЧМ-2026. Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-офф28 июня 05:35«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван Юрич«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван Юрич29 июня 21:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном