АС Рома — Монца: текстовая трансляция матча (Серия A)
Серия A: АС Рома — Монца. Начало матча: 29 ноября, 22:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «АС Рома»: 99. Свилар М., 26. Балерди Л., 4. Кристанте Б., 22. Эрмосо М., 17. Коне М., 77. Лулли Э., 14. Мален Д., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.
Запасные «АС Рома»: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 15. Де Рон М., 21. Дибала П., 87. Гиларди Д., 95. Голлини П., 3. Кульеракис К., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 61. Пизилли Н.
Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.
Стартовый состав «Монца»: 20. Тьям Д., 19. Биринделли С., 44. Карбони А., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 7. Мангаш Р., 47. Мота Д., 32. Пессина М., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.
Запасные «Монца»: 14. Акинсанмиро Э., 6. Антов В., 24. Бакун А., 28. Кольпани А., 10. Кутроне П., 3. Луккези Л., 80. Мут М., 8. Ондоа Ф., 43. Страйнар А., 1. Торнквист Н., 27. Туре И., 22. Себальос Э., 4. Зюлковский Я.
Главный тренер «Монца»: Юрич И.
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