Фрозиноне — Торино: составы и текстовая трансляция

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30 Матч: Фрозиноне - Торино. Счет: 0-0. Даниэль Бирлигеа (Фрозиноне) вышел на замену вместо Антонио Раймондо.

27 Эта желтая карточка была заслуженной. Грубый фол Закарии Абухлаля (Торино) был довольно жестким, и Джузеппе Мучера без колебаний показал ему желтую карточку.

27 Антонио Раймондо (Фрозиноне) нуждается в медицинской помощи, судья остановил игру и вызвал врачей на поле.

26 После стандарта в исполнении Торино один из защитников легко завладел мячом.

21 Джузеппе Мучера заметил нарушение правил со стороны Гвидаса Гинейтиса (Торино) и без колебаний дал свисток.

20 Фрозиноне - Торино. Счет: 0-0. Владение мячом 50:50.

18 Умный короткий пас создал отличный шанс для Антонио Раймондо (Фрозиноне), но он не реализовал момент, пробив мимо левой штанги.

16 Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) слишком рано начал забегание, и боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.

14 Фрозиноне не смог извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч подальше.

13 Фарес Геджемис (Фрозиноне) совершил хороший проход, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Однако удар оказался слишком неточным, и мяч улетел на верхние ряды трибун.

12 Фрозиноне получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.

12 Антонио Раймондо (Фрозиноне) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит. Мяч ушел за пределы поля. Фрозиноне получит шанс забить с углового.

11 Благодаря отличному выносу защитника, угловой удар не принес пользы Торино.

11 Гвидас Гинейтис (Торино) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Торино заработал угловой. Главный арбитр и его помощник указывают на угловой флажок.

9 Романо Шмид (Фрозиноне) навесил в штрафную. К сожалению, защитники соперника легко перехватили мяч. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Торино.

8 Игрок Торино нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.

4 Никола Влашич (Торино) получил отличный пас, обыграл защитника и пробил из-за пределов штрафной рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Фрозиноне.

1 Отличный блок от защитника, поэтому угловой удар в исполнении Фрозиноне не принес результата.

1 Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.

19:05 Торино начинает игру.

19:00 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Джузеппе Мучера.

19:00 Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.