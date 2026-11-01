Фрозиноне — Торино: составы и текстовая трансляция
Серия A: Фрозиноне — Торино. Начало матча: 1 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Фрозиноне»: 22. Пальмизани Л., 79. Бракалья Дж., 14. Кало Дж., 3. Кальвани Дж., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р., 90. Тшато Э.
Главный тренер «Фрозиноне»: Альвини М.
Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 7. Абухляль З., 19. Адамс Ч., 45. Бельгали Р., 21. Браганса Д., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 66. Гинейтис Г., 44. Исмайли А., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.
Главный тренер «Торино»: Абате И.
Прямая трансляция LIVE
30
Матч: Фрозиноне - Торино. Счет: 0-0. Даниэль Бирлигеа (Фрозиноне) вышел на замену вместо Антонио Раймондо.
27
Эта желтая карточка была заслуженной. Грубый фол Закарии Абухлаля (Торино) был довольно жестким, и Джузеппе Мучера без колебаний показал ему желтую карточку.
27
Антонио Раймондо (Фрозиноне) нуждается в медицинской помощи, судья остановил игру и вызвал врачей на поле.
26
После стандарта в исполнении Торино один из защитников легко завладел мячом.
21
Джузеппе Мучера заметил нарушение правил со стороны Гвидаса Гинейтиса (Торино) и без колебаний дал свисток.
20
Фрозиноне - Торино. Счет: 0-0. Владение мячом 50:50.
18
Умный короткий пас создал отличный шанс для Антонио Раймондо (Фрозиноне), но он не реализовал момент, пробив мимо левой штанги.
16
Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) слишком рано начал забегание, и боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.
14
Фрозиноне не смог извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч подальше.
13
Фарес Геджемис (Фрозиноне) совершил хороший проход, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Однако удар оказался слишком неточным, и мяч улетел на верхние ряды трибун.
12
Фрозиноне получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
12
Антонио Раймондо (Фрозиноне) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит. Мяч ушел за пределы поля. Фрозиноне получит шанс забить с углового.
11
Благодаря отличному выносу защитника, угловой удар не принес пользы Торино.
11
Гвидас Гинейтис (Торино) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Торино заработал угловой. Главный арбитр и его помощник указывают на угловой флажок.
9
Романо Шмид (Фрозиноне) навесил в штрафную. К сожалению, защитники соперника легко перехватили мяч. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Торино.
8
Игрок Торино нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.
4
Никола Влашич (Торино) получил отличный пас, обыграл защитника и пробил из-за пределов штрафной рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, удар от ворот Фрозиноне.
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Отличный блок от защитника, поэтому угловой удар в исполнении Фрозиноне не принес результата.
1
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
19:05
Торино начинает игру.
19:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Джузеппе Мучера.
19:00
Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
19:00
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