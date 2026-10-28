Монца — Наполи: составы и текстовая трансляция

Серия A: Монца — Наполи. Начало матча: 29 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монца»: 1. Торнквист Н., 24. Бакун А., 19. Биринделли С., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 3. Луккези Л., 7. Мангаш Р., 16. Нгонж С., 8. Ондоа Ф., 46. Робинсон Дж., 9. Варела Г.

Запасные «Монца»: 14. Акинсанмиро Э., 6. Антов В., 44. Карбони А., 26. Чуррия П., 28. Кольпани А., 10. Кутроне П., 11. Форсон О., 60. Куадио Э., 47. Мота Д., 80. Мут М., 43. Страйнар А., 20. Тьям Д., 27. Туре И., 22. Себальос Э.

Главный тренер «Монца»: Юрич И.

Стартовый состав «Наполи»: 32. Милинкович-Савич В., 99. Ангисса Ф., 22. Ди Лоренцо Дж., 19. Хёйлунн Р., 70. Ланг Н., 68. Лоботка С., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М., 13. Ррахмани А.

Запасные «Наполи»: 31. Бейкема С., 14. Контини Н., 11. Де Брёйне К., 6. Гилмор Б., 23. Джоване, 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 1. Мерет А., 26. Вергара А.