Торино — Комо: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Торино — Комо: составы и текстовая трансляция

Серия A: ТориноКомо. Начало матча: 28 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 23. Коко С., 44. Исмайли А., 15. Комуццо П., 45. Бельгали Р., 28. Фитц-Джим К., 21. Браганса Д., 10. Влашич Н. (капитан), 77. Каччамани А., 18. Симеоне Дж., 19. Адамс Ч.

Запасные «Торино»: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи Ч., 5. Джемерт Э., 66. Гинейтис Г., 6. Илхан Э., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Главный тренер «Торино»: Абате И.

Стартовый состав «Комо»: 97. Санчес Р., 27. Коуту Я., 4. Рамон Ж., 2. Кемпф М. О., 3. Валье А., 5. Перроне М., 6. Милья Л., 7. Да Кунья Л. (капитан), 10. Пас Н., 8. Какере М., 9. Дувикас А.

Запасные «Комо»: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 1. Бюте Ж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала В., 15. Лахдо А., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 22. Вигорито М.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

Прямая трансляция1-0 LIVE
45+4
Первый тайм завершен.
45+1
Че Адамс (Торино) попал в офсайд, судья остановил игру свистком.
45+1
Максенс Какере (Комо) пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Лукасу Перри.
45
К основному времени матча добавлено 3 минуты.
45
Нико Пас (Комо) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не создал угрозы для вратаря.
44
После углового в исполнении Максимо Перроне (Комо) один из защитников выбил мяч из штрафной площади.
44
Нико Пас (Комо) навесил в штрафную, но защитник сыграл внимательно и выбил мяч. Судья дал свисток, Комо исполнит угловой.
42
Лукас Да Кунья (Комо) остался без опеки на краю штрафной, но его удар прошел рядом с правой штангой.
41
Алекс Валье (Комо) попытался отдать пас партнеру, но защитник надежно заблокировал его.
40
Луис Милья (Комо) выполнил угловой и сделал отличный навес в штрафную, но защита соперника была начеку и выбила мяч в безопасную зону.
37
Луис Милла (Комо) в офсайде, боковой судья поднял флаг.
37
Луис Милла («Комо») исполнил угловой, но защитник заблокировал мяч.
37
Лукас Да Кунья (Комо) исполнил угловой, но защитники соперника выбили мяч. Комо снова заработал угловой.
36
Киан Фитц-Жим (Торино) грубо сыграл в борьбе за мяч, Джузеппе Коллу остановил игру и назначил штрафной удар в пользу Комо.
32
Лукас Перри совершил сложный сейв, не позволив Максимо Перроне (Комо) забить головой из пределов штрафной.
31
Лукас Да Кунья («Комо») разыграл угловой накоротке.
31
Подача Яна Коуто (Комо) оказалась неудачной, защитники соперника быстро выбили мяч из штрафной. Главный арбитр и его помощники назначили угловой в пользу Комо.
30
Алессио Каччамани (Торино) чувствует себя хорошо и готов продолжить игру.
29
Игра временно остановлена, Алессио Каччамани (Торино) получил травму, на поле выходят врачи.
27
Анастасиос Дувикас (Комо) пробил из штрафной площади, но мяч прошел рядом с левой штангой.
241-0
Гол! Киан Фитц-Джим отличным пасом нашел в штрафной Че Адамса (Торино), который хладнокровно пробил в нижний левый угол. 1:0.
24
Джованни Симеоне (Торино) пробил из штрафной площади, но защитники заблокировали удар.
21
После стандарта в исполнении Торино один из защитников легко завладел мячом.
20
Никола Влашич (Торино) нанес отличный удар из-за пределов штрафной, но Роберт Санчес ловко отбил мяч, не дав ему залететь в ворота. Торино заработал угловой.
19
Лукас Да Кунья (Комо) получил легкую травму, но, похоже, сможет продолжить игру.
18
Лукас Да Кунья (Комо) нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и вызвал врачей на поле.
17
Комо требует пенальти, но главный судья посчитал, что это была чистая борьба, и игра продолжается!
15
Адриан Исмайли (Торино) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
12
Ян Коуто (Комо) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники выбили мяч.
10
Угловой удар в исполнении Джованни Симеоне (Торино) был спешно отражен.
9
Рафик Белгали (Торино) совершил отличный сольный проход, обыграл двух защитников и пробил перед вратарем. Роберт Санчес совершил великолепный сейв, отразив мяч, летевший в правый угол. Угловой. У Торино будет шанс.
8
Ян Коуто (Комо) выполнил прострел в штрафную, но защитники соперника выбили мяч в безопасную зону.
5
Гол! Нет, подождите, гол отменен из-за офсайда. Анастасиос Дувикас (Комо) не согласен, но боковой судья непреклонен.
4
Торино контролирует мяч, игроки перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
2
Никола Влашич (Торино) отдал пас Рафику Бельгали, но тот не смог обыграть соперника и завладеть мячом.
1
Игра только что началась.
00:48
Игроки на поле, и Комо начинает игру.
00:45
Джузеппе Коллу назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
00:45
Объявлены стартовые составы на этот матч.
00:45
Добро пожаловать в текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
ТориноКомоСерия A
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дождь из голов в 8-м туре Серии А: сопротивление «Монцы» сломлено в ТуринеДождь из голов в 8-м туре Серии А: сопротивление «Монцы» сломлено в Турине24 октября 07:14Комо — Сассуоло: составы и текстовая трансляцияКомо — Сассуоло: составы и текстовая трансляция24 октября 17:04Торино — Монца: составы и текстовая трансляцияТорино — Монца: составы и текстовая трансляция23 октября 22:51Парма — Торино: составы и текстовая трансляцияПарма — Торино: составы и текстовая трансляция19 октября 22:49Фиорентина — Комо: составы и текстовая трансляцияФиорентина — Комо: составы и текстовая трансляция18 октября 17:10Комо — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляцияКомо — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция21 октября 20:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере