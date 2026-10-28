Торино — Комо: составы и текстовая трансляция

45+4⏱
Первый тайм завершен.
45+1
Че Адамс (Торино) попал в офсайд, судья остановил игру свистком.
45+1
Максенс Какере (Комо) пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Лукасу Перри.
45
К основному времени матча добавлено 3 минуты.
45
Нико Пас (Комо) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не создал угрозы для вратаря.
44
После углового в исполнении Максимо Перроне (Комо) один из защитников выбил мяч из штрафной площади.
44
Нико Пас (Комо) навесил в штрафную, но защитник сыграл внимательно и выбил мяч. Судья дал свисток, Комо исполнит угловой.
42
Лукас Да Кунья (Комо) остался без опеки на краю штрафной, но его удар прошел рядом с правой штангой.
41
Алекс Валье (Комо) попытался отдать пас партнеру, но защитник надежно заблокировал его.
40
Луис Милья (Комо) выполнил угловой и сделал отличный навес в штрафную, но защита соперника была начеку и выбила мяч в безопасную зону.
37
Луис Милла (Комо) в офсайде, боковой судья поднял флаг.
37
Луис Милла («Комо») исполнил угловой, но защитник заблокировал мяч.
37
Лукас Да Кунья (Комо) исполнил угловой, но защитники соперника выбили мяч. Комо снова заработал угловой.
36
Киан Фитц-Жим (Торино) грубо сыграл в борьбе за мяч, Джузеппе Коллу остановил игру и назначил штрафной удар в пользу Комо.
32
Лукас Перри совершил сложный сейв, не позволив Максимо Перроне (Комо) забить головой из пределов штрафной.
31
Лукас Да Кунья («Комо») разыграл угловой накоротке.
31
Подача Яна Коуто (Комо) оказалась неудачной, защитники соперника быстро выбили мяч из штрафной. Главный арбитр и его помощники назначили угловой в пользу Комо.
30
Алессио Каччамани (Торино) чувствует себя хорошо и готов продолжить игру.
29✚
Игра временно остановлена, Алессио Каччамани (Торино) получил травму, на поле выходят врачи.
27
Анастасиос Дувикас (Комо) пробил из штрафной площади, но мяч прошел рядом с левой штангой.
24⚽1-0
Гол! Киан Фитц-Джим отличным пасом нашел в штрафной Че Адамса (Торино), который хладнокровно пробил в нижний левый угол. 1:0.
24
Джованни Симеоне (Торино) пробил из штрафной площади, но защитники заблокировали удар.
21
После стандарта в исполнении Торино один из защитников легко завладел мячом.
20
Никола Влашич (Торино) нанес отличный удар из-за пределов штрафной, но Роберт Санчес ловко отбил мяч, не дав ему залететь в ворота. Торино заработал угловой.
19
Лукас Да Кунья (Комо) получил легкую травму, но, похоже, сможет продолжить игру.
18✚
Лукас Да Кунья (Комо) нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и вызвал врачей на поле.
17
Комо требует пенальти, но главный судья посчитал, что это была чистая борьба, и игра продолжается!
15
Адриан Исмайли (Торино) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
12
Ян Коуто (Комо) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники выбили мяч.
10
Угловой удар в исполнении Джованни Симеоне (Торино) был спешно отражен.
9
Рафик Белгали (Торино) совершил отличный сольный проход, обыграл двух защитников и пробил перед вратарем. Роберт Санчес совершил великолепный сейв, отразив мяч, летевший в правый угол. Угловой. У Торино будет шанс.
8
Ян Коуто (Комо) выполнил прострел в штрафную, но защитники соперника выбили мяч в безопасную зону.
5
Гол! Нет, подождите, гол отменен из-за офсайда. Анастасиос Дувикас (Комо) не согласен, но боковой судья непреклонен.
4
Торино контролирует мяч, игроки перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
2
Никола Влашич (Торино) отдал пас Рафику Бельгали, но тот не смог обыграть соперника и завладеть мячом.
1⏱
Игра только что началась.
00:48
Игроки на поле, и Комо начинает игру.
00:45
Джузеппе Коллу назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
00:45
Объявлены стартовые составы на этот матч.
00:45
Добро пожаловать в текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
Комментарии 0
…