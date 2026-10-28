Торино — Комо: составы и текстовая трансляция

Серия A: Торино — Комо. Начало матча: 28 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 23. Коко С., 44. Исмайли А., 15. Комуццо П., 45. Бельгали Р., 28. Фитц-Джим К., 21. Браганса Д., 10. Влашич Н. (капитан), 77. Каччамани А., 18. Симеоне Дж., 19. Адамс Ч.

Запасные «Торино»: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи Ч., 5. Джемерт Э., 66. Гинейтис Г., 6. Илхан Э., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Главный тренер «Торино»: Абате И.

Стартовый состав «Комо»: 97. Санчес Р., 27. Коуту Я., 4. Рамон Ж., 2. Кемпф М. О., 3. Валье А., 5. Перроне М., 6. Милья Л., 7. Да Кунья Л. (капитан), 10. Пас Н., 8. Какере М., 9. Дувикас А.

Запасные «Комо»: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 1. Бюте Ж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала В., 15. Лахдо А., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 22. Вигорито М.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.