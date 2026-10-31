Болонья — Монца: составы и текстовая трансляция

Серия A: Болонья — Монца. Начало матча: 31 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Болонья»: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбьяги Н., 16. Казале Н., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Х., 21. Одгор Й., 4. Побега Т., 3. Теате А., 41. Витик М., 20. Зортеа Н.

Главный тренер «Болонья»: Палладино Р.

Стартовый состав «Монца»: 1. Торнквист Н., 19. Биринделли С., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 3. Луккези Л., 7. Мангаш Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 9. Варела Г., 22. Себальос Э.

Главный тренер «Монца»: Юрич И.