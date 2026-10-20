Седьмой тур Серии А завершился неожиданными результатами

·5·Спорт
Седьмой тур Серии А завершился неожиданными результатами

Последние два матча 7-го тура итальянской Серии А подарили болельщикам результативные и яркие игры.

Если туринский «Торино» на выезде добился уверенной победы над «Пармой» со счетом 3:0, то «Монца» на своем поле отгрузила в ворота считавшегося фаворитом «Кальяри» 4 безответных мяча, зафиксировав настоящую сенсацию.

«Парма» – «Торино» (0:3): Бенефис Симеоне

Действовавшие на выезде туринцы взяли судьбу матча под свой контроль с первых же минут:

  • Дубль Симеоне: Джованни Симеоне, ставший героем матча, поразил ворота соперника на 4-й и 69-й минутах, оформив дубль;

  • Второй мяч от Адамса: На 24-й минуте Че Адамс довел счет до 2:0, укрепив преимущество гостей;

  • Подъем в турнирной таблице: После этой важной гостевой победы «Торино» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 13-е место. «Парма», имея в активе 4 очка, осталась на 16-й строчке.

«Монца» – «Кальяри» (4:0): Блеск Варелы и разгром

В другом центральном противостоянии дня болельщики «Монцы» отпраздновали настоящий праздник голов:

  • Куадио открывает счет: На 39-й минуте Куадио вывел хозяев вперед — 1:0;

  • Дубль Варелы: Полностью активизировавшись во втором тайме, Варела огорчил голкипера соперника на 47-й и 79-й минутах, обеспечив крупный счет;

  • Точка от Робинсона: На 66-й минуте Робинсон также записал свое имя на табло — 4:0;

  • Изменение ситуации: Забив 4 безответных мяча, «Монца» довела свои очки до 7 и поднялась на 14-е место. А «Кальяри», идущий на 7-й позиции с 13 очками, неожиданно потерпел крупное поражение.

Серия А. Протокол матчей 7-го тура

«Парма» — «Торино» 0:3

Голы: Симеоне (4, 69), Адамс (24).

  • «Торино»: Перри, Исмайли, Коко, Комуццо, Мандрагора (Гинейтис, 63), Бельгали (Закария, 73), Влашич (Чезаре, 73), Браганса, Каччамани, Симеоне (Сапата, 83), Че Адамс (Куленович, 63).

«Монца» — «Кальяри» 4:0

Голы: Куадио (39), Варела (47, 79), Робинсон (66).

  • «Монца»: Тернквист, Куадио (Бакун, 81), Гоглидзе, Карбони, Мангаш, Акинсанмиро (Фолоруншо, 81), Биринделли, Фойе (Колпани, 64), Варела (Кутроне, 81), Робинсон (Форсон, 87).

ТориноПармаМонцаКальяри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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