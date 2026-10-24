“Ты умен, но я не глуп”: Моуринью не раскрыл тактику перед “Эль-Класико”

В преддверии центрального противостояния 10-го тура испанской Ла Лиги — «Эль-Класико» главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью оказался в центре внимания благодаря резкой и ироничной беседе с журналистом на пресс-конференции.

Наставник «сливочных», которым предстоит сыграть на выезде против «Барселоны», категорически отказался преждевременно раскрывать тактические планы и секреты состава на предстоящий матч.

«Не буду тебе отвечать»: Моуринью сохранил планы в тайне

По информации известного испанского издания АС, во время пресс-конференции между журналистом и португальским специалистом состоялся любопытный диалог:

Первый вопрос: «Каковы ваши планы на “Эль-Класико”»? Ответ Моуринью: «Я не отвечу тебе… лучше перейдем к другому вопросу. На вопросы о планах, о том, кто будет играть, о системе я отвечать не буду…»;

Контратака журналиста: «Слабое место “Барселоны” — это оборона, поэтому будете ли вы атаковать больше?» Реакция тренера: «Ты умен, но я не глуп!» — с улыбкой ответил Жозе Моуринью.



Турнирная таблица: 6 очков разницы и важное столкновение

Грядущий матч имеет не только принципиальное соперничество, но и стратегическое значение для чемпионской гонки:

«Барселона» лидирует: Каталонский клуб под руководством Ханс-Дитера Флика после 9 туров набрал 27 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги;

«Реал» на третьем месте: Подопечные Жозе Моуринью с 21 очком располагаются на 3-й строчке, а разрыв между командами составляет 6 очков.

Ожидается, что этот выездной матч для мадридцев станет решающим испытанием для сокращения отставания и остановки лидера.