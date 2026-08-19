Моуринью раскрыл причину, по которой Родри перешёл не в «Реал», а в «Барселону»

·3·Спорт
Моуринью раскрыл причину, по которой Родри перешёл не в «Реал», а в «Барселону»

Обладателя «Золотого мяча» Родри «Манчестер Сити» напрямую в «Барселону» — главная тайна этого трансфера наконец раскрыта. «Реал Мадрид» Жозе Моуринью заявил, что лично вёл переговоры с испанским полузащитником и объяснил, почему отказался от этой сделки. Какой именно поступок футболиста заставил наставника «Королевского клуба» усомниться?

«У него появились сомнения»: откровенное признание Моуринью

По словам Моуринью, мадридский клуб сделал 30-летнему футболисту очень выгодное и привлекательное предложение, однако нерешительность Родри на решающей стадии переговоров не понравилась тренеру:

«Я несколько раз разговаривал с ним, и «Реал» сделал ему очень хорошее предложение. Клуб связался с Родри и сделал крупное предложение ещё до начала официальных переговоров с «Сити». Однако у Родри появились сомнения, он начал колебаться, и его нерешительность вызвала сомнения уже у меня.

««Реал» — настолько великий клуб, что футболист не должен сомневаться в своём выборе. Вы делаете игроку предложение, а он должен спросить только одно: “Когда мне приезжать?” Именно такова должна быть концепция. Несмотря на это, он относился к нам с уважением. Желаю ему удачи», — сказал Жозе Моуринью.

Факты о трансфере Родри и соперничестве в «Эль-Класико»

Показатель

Переговоры с «Реалом»

Итоговая сделка с «Барселоной»

Футболист / возраст

Родри (30 лет, опорный полузащитник)

Родри (обладатель «Золотого мяча» 2024 года)

Предложение клуба

Крупное предложение, сделанное лично Моуринью

Предложение принято в полном объёме

Срок контракта

Не согласован (переговоры прекращены)

До 30 июня 2030 года (контракт на 5 лет)

Отношение

«Реал» отказался от сделки из-за нерешительности футболиста

Официально объявлено 18 августа

Предыдущие сообщения

Сообщалось о согласовании личных условий с «Реалом»

Поздно подключился к борьбе и одержал победу

От соглашения с «Реалом» до Каталонии

Согласно ранее появившейся информации, Родри почти согласовал условия личного контракта с мадридским клубом. Однако после того, как «Барселона» включилась в борьбу за трансфер, футболист изменил своё решение, выбрал каталонский клуб и 18 августа подписал с «сине-гранатовыми» контракт до 2030 года.

Как вы считаете, правильно ли Родри поступил, отказавшись от «Реала» и перейдя в «Барселону», или под руководством Моуринью он добился бы большего количества побед?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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