Известный португальский специалист Жозе Моуринью подтвердил свое возвращение в мадридский «Реал». Слухи, обсуждавшиеся в футбольном мире несколько дней, теперь открыто озвучил сам тренер. Таким образом, в «королевском клубе» вот-вот начнется новая эра Моуринью.

Сообщается, что Жозе в ближайшее время завершит работу в «Бенфике» и официально приступит к обязанностям главного тренера «Реала». Это решение стало более определенным после победы Флорентино Переса на выборах президента клуба.

Ранее Перес заявлял, что в случае победы на выборах вернет Моуринью в Мадрид. Он не заставил долго ждать своего обещания. После объявления результатов выборов имя португальского специалиста снова серьезно связали с постом главного тренера «Реала».

Сам Моуринью также поздравил Переса с победой и подтвердил, что в скором времени вернется к управлению «королевским клубом».

«Да, конечно, я стану главным тренером «Реала»», — сказал Жозе.

Это короткое, но очень сильное заявление стало важным сигналом для болельщиков Мадрида. Ведь имя Моуринью занимает особое место в истории «Реала». Он уже руководил мадридцами в период с 2010 по 2013 год и заложил в тот период очень интенсивный, острый и результативный этап в жизни клуба.

В свой первый период работы Моуринью выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок. Его команда тогда выделялась сильным характером, быстрыми контратаками, жесткой дисциплиной и постоянным давлением на соперника.

Конечно, предыдущая работа Моуринью в Мадриде запомнилась не только трофеями, но и сильными эмоциями, крупными скандалами и напряженной атмосферой в раздевалке. Однако где бы ни работал португальский тренер, там не бывает безразличия. Он привносит в команду характер, жажду победы и постоянную конкуренцию.

Для «Реала» это возвращение может стать очень важным решением. В клубе начинается новый спортивный проект, Перес продолжит президентство до 2030 года, и теперь он снова доверяет опытному тренеру, не боящемуся давления, ради больших побед.

Моуринью — именно такой специалист. Он умеет работать с большими звездами, выдерживать давление крупных клубов и создавать психологическое преимущество в решающих матчах. Для клуба уровня «Реала» эти качества крайне важны.

Теперь главный вопрос — какой «Реал» построит Моуринью на этот раз? Создаст ли он такую же жесткую, быструю и ориентированную на результат команду, как раньше, или выберет новый подход, соответствующий требованиям современного футбола? Ответ на этот вопрос даст поле в следующем сезоне.

Возвращение португальского специалиста может повлиять и на состав игроков. Моуринью ценит футболистов, отвечающих его требованиям: характерных, физически готовых и борющихся до конца на поле. Поэтому в летнее трансферное окно в «Реале» вполне вероятны ряд изменений.

Болельщики Мадрида сейчас находятся между двумя чувствами: с одной стороны — победный опыт Моуринью, с другой — его постоянная резкость. Но одно ясно точно — если Жозе вернется, футбольный мир снова будет внимательно следить за событиями вокруг «Реала».

Для «королевского клуба» это не просто назначение тренера. Это возвращение крупной харизматичной личности на большую сцену. Если тандем Переса и Моуринью снова заработает, спокойного лета в Мадриде точно не будет.

Жозе Моуринью подтвердил свое возвращение в «Реал». Теперь очередь за официальным объявлением, новым штабом, планами на трансферы и, самое главное, результатами на поле. В Мадриде открывается новая глава, в которой будет достаточно интриги, давления и больших надежд.