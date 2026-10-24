Кальяри — Болонья: составы и текстовая трансляция

·24·Спорт
Кальяри — Болонья: составы и текстовая трансляция

Серия A: КальяриБолонья. Начало матча: 24 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кальяри»: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 70. Мальдини Д., 79. Массолин И., 31. Менди П., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Г.

Запасные «Кальяри»: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 39. Фадера А., 10. Фаццини Я., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Дж., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 35. Сугамеле А., 28. Сугавара Ю., 32. Сулев И.

Главный тренер «Кальяри»: Пизакане Ф.

Стартовый состав «Болонья»: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбьяги Н., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Х., 21. Одгор Й., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.

Запасные «Болонья»: 23. Альхассан Р., 8. Амондараин М., 29. Де Сильвестри Л., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи У., 22. Энем Ж., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 11. Мбангула С., 6. Моро Н., 25. Пессина М., 41. Витик М.

Главный тренер «Болонья»: Палладино Р.

КальяриБолоньяСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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