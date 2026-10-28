Милан — Болонья: составы и текстовая трансляция

87🔁
Мы видим замену. Кристиан Комотто (Милан) выходит на поле вместо Гонсалу Рамуша.
86⚽2-4
Гол! Самуэль Мбангула (Болонья) забивает в пустые ворота после передачи Йенса Одгора. Счет 2:4.
84🟨
Торбьёрн Лисакер Хеггем (Болонья) получил желтую карточку за грубую игру. Хуан Лука Сакки не раздумывал с этим решением.
83
Франческо Камарда (Милан) получил мяч на краю вратарской. Он выиграл верховую борьбу, но пробил головой мимо правой штанги. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Болоньи.
82
Альфаджо Сиссе (Милан) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Главный и боковой арбитры назначили аут в пользу Милана.
81
Текущее количество ударов в створ — 2:4.
79🔁
Раффаэле Палладино решил заменить Николо Казале, вместо него на поле вышел Эйвинд Фауске Хелланд (Болонья).
77
Мяч после штрафного удара с дальней дистанции в исполнении «Милана» был заблокирован одним из защитников.
76🟨
Сегодняшний судья Хуан Лука Сакки справедливо наказал Томмазо Побега («Болонья») желтой карточкой за грубую игру. У «Милана» есть возможность пробить штрафной с дальней дистанции.
75
Николо Камбьяги (Болонья) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул поле, от ворот Милана.
73
Милан контролирует мяч через короткие передачи.
70🔁
Замена. Торбьорн Лисакер Хеггем (Болонья) готовится выйти на поле, Артур Теате покидает игру.
70
Мартин Витик (Болонья) нарушил правила в борьбе с соперником, зафиксирован фол.
67
Франческо Камарда (Милан) пытался найти партнера в штрафной, но передача оказалась слишком сильной. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Болоньи введет его в игру.
65
Милан контролирует темп игры через точные короткие передачи.
63🔁
Матч для Давиде Бартезаги окончен, его заменил Франческо Камарда (Милан).
62⚽2-3
Гол - 2:3! Хуан Миранда отдал пас на Самуэля Мбангулу (Болонья), который с близкого расстояния точно пробил в левый угол, не оставив шансов вратарю.
60
Это автогол! Неудачный момент для Давиде Бартезаги (Милан): он пытался выбить мяч из вратарской, но срезал его в свои ворота. Счет 2:2.
60
Болонья получает право на штрафной удар с фланга, ожидается подача в штрафную площадь.
59🔁
Замена. Николо Камбьяги (Болонья) получил сигнал от судьи и вышел на поле вместо Федерико Бернардески.
59🔁
Судья сигнализирует о замене: Мартин Витик (Болонья) выходит вместо Маттео Дармиана.
59🔁
Раффаэле Палладино готовит замену. Хуан Миранда вышел на поле вместо Рахима Альхассана (Болонья).
59🔁
Замена. Омари Хатчинсон покидает поле, а Рубен Аморим дает последние тактические указания Кристиану Пулишичу (Милан).
59🔁
Замена. Санхун Диавара (Милан) выходит на поле вместо Первиса Эступиньяна.
56
Йенс Одгор (Болонья) упустил отличный шанс! Получив навес, он нашел пространство в штрафной, но пробил чуть выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Милана.
55
Йенс Одгор (Болонья) нарушил правила, и Хуан Лука Сакки сразу назначил штрафной удар.
54
Надир Зортеа (Болонья) попытался обыграть соперника, но потерял мяч.
51
Йенс Одгор (Болонья) оторвался от опекуна и замкнул подачу с углового, но пробил головой прямо в руки вратарю.
50
Болонья заработала угловой.
50
Федерико Бернардески (Болонья) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку. Болонья заработала угловой. Соперников ждет очередная опасная атака.
49
Болонья, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых голевых возможностей.
46🔁
Рубен Аморим произвел замену. В начале второго тайма Лука Модрич (Милан) выходит на поле вместо Фикайо Томори.
46⏱
Игроки вернулись на поле после перерыва, второй тайм вот-вот начнется.
45+1
Милан не смог забить со штрафного с дальней дистанции, так как Лукаш Скорупски (Болонья) высоко выпрыгнул и перехватил мяч.
45
Четвертый арбитр добавил 1 минуту к основному времени матча.
44
Игроки «Болоньи» перепасовываются короткими передачами.
42✚
Фикайо Томори (Милан) испытывает боль, судья пригласил врачей для оказания медицинской помощи.
41
Ардон Яшари (Милан) получил точный пас, создал себе момент у линии штрафной, но пробил неточно рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Болоньи.
40
Матч: АС Милан – Болонья. Счет: 2-1. Комментарий: 4:3 – общая статистика ударов в створ.
37
Хуан Лука Сакки дал свисток, зафиксировав фол в атаке у Альфаджо Сиссе («Милан»). Верное решение арбитра.
35
Томмазо Побега (Болонья) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
34
Милан действует великолепно. Игроки контролируют мяч, в основном играя в одно касание. Они полностью диктуют темп игры.
31
Юнус Муса (Милан) нарушил правила в ходе атаки, и судья дал свисток.
30
Омари Хатчинсон (Милан) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбил мяч за пределы поля.
27⚽2-1
Гол! Фикайо Томори отдал пас Альфаджо Сиссе (Милан), который проявил волю, опередил защитников и пробил в левый угол из штрафной! Отличное завершение - 2:1.
26
Болонья разыграла угловой накоротке. Мяч был передан ближнему партнеру.
25
Федерико Бернардески (Болонья) навесил в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит. Угловой. Шанс для Болоньи.
23
Милан контролирует мяч короткими передачами и ждет удобного момента для контратаки.
20
Ардон Яшари (Милан) сыграл грубо. Судья увидел это и немедленно дал свисток.
18
Давиде Бартезаги (Милан) сделал быстрый пас в свободную зону на партнера, который ждал на линии офсайда, но один из защитников перехватил мяч и устранил угрозу.
16
Омари Хатчинсон (Милан) совершил сольный проход, но соперник заблокировал его, не позволив создать опасный момент.
14⚽1-1
Гол! Ужасная ошибка соперника подарила шанс Альфаджо Сиссе (Милан), и он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 1:1.
13
Милан демонстрирует командную игру, пытаясь вскрыть оборону соперника короткими пасами в одно-два касания и нанести удар в быстрой контратаке.
10
Фикайо Томори (Милан) нарушил правила, назначен штрафной удар.
8⚽0-1
Гол! Надир Зортеа отдал пас на Самуэля Мбангула («Болонья»), перед которым были пустые ворота, и он без труда отправил мяч в сетку. 0:1.
6
Самуэль Мбангула (Болонья) упустил отличный шанс! Он мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошел рядом с левой штангой! Мяч покинул поле, будет удар от ворот Милана.
5
Защитники легко справились со стандартным положением в исполнении «Милана».
4
Один из защитников в последний момент среагировал и блестяще заблокировал передачу Давиде Бартезаги (Милан). Угловой в пользу Милана.
1
Томмазо Побега (Болонья) нанес мощный удар по центру ворот, и этот сейв оказался неожиданно сложным для Майка Меньяна.
1⏱
Начинаем, сегодняшний матч стартует прямо сейчас.
22:31
Игроки на поле, и Болонья начинает матч.
22:30
Главным арбитром на этот матч назначен Хуан Лука Сакки.
22:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:30
Добро пожаловать, уважаемые болельщики, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы скоро будут объявлены, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
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