Милан — Болонья: составы и текстовая трансляция

Серия A: Милан — Болонья. Начало матча: 28 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 2. Эступиньян П., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.

Запасные «Милан»: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 48. Сиссе Э., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 49. Менон Л., 14. Модрич Л., 40. Оссола Л., 47. Перера Н., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В., 55. Вос С.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

Стартовый состав «Болонья»: 1. Скорупски Л., 23. Альхассан Р., 10. Бернардески Ф., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 11. Мбангула С., 21. Одгор Й., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.

Запасные «Болонья»: 8. Амондараин М., 28. Камбьяги Н., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи У., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 43. Ло Монако Л., 33. Миранда Х., 6. Моро Н., 25. Пессина М., 41. Витик М.

Главный тренер «Болонья»: Палладино Р.