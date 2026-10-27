АС Рома — Кальяри: составы и текстовая трансляция

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45+2 Первый тайм завершен.

45 Четвертый арбитр добавил 1 минуту к основному времени.

43 Мбала Нзола (Кальяри) получил точный пас у линии штрафной и пробил рядом с левой штангой.

43 Адам Оберт (Кальяри) попытался обыграть соперников, но защитник сумел отобрать у него мяч.

38 Алессандро Романо (Кальяри) подал угловой, но защита соперника была начеку и выбила мяч в безопасную зону.

37 Мбала Нзола (Кальяри) выполнил опасный прострел с угла штрафной, но защитники соперника заблокировали мяч и выбили его. Судья назначил угловой. Кальяри получает шанс создать опасность у ворот соперника.

35 После углового в исполнении Адама Оберта (Кальяри) один из защитников выбил мяч из штрафной площади.

35 Алиу Фадера (Кальяри) быстро среагировал на отскок в штрафной, но его удар был заблокирован. Судья дает свисток, Кальяри получает право на угловой.

34 Мишел Адопо (Кальяри) получил проникающий пас в штрафной и сразу пробил низом по центру ворот, но Пьерлуиджи Голлини совершил отличный сейв.

32 Джанлука Манчини (АС Рома) не смог реализовать угловой. Он пробил головой из опасной позиции в штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.

32 Матиас Суле (АС Рома) направляется к угловому флажку после того, как один из защитников удачно выбил мяч.

31 Науэль Молина (АС Рома) подобрал отскок и пробил издали. Мяч летел в створ, но в последний момент был заблокирован защитником.

31 Матиас Суле (АС Рома) подал угловой в центр, но Элиа Каприле был начеку и отвел угрозу.

31 Никколо Пизилли (АС Рома) прорвался в свободную зону и вышел на ударную позицию, но его удар из-за пределов штрафной был заблокирован. Боковой судья назначает угловой, АС Рома будет его исполнять.

30 Алессандро Романо (Кальяри) получил штрафной за задержку соперника. Эрмано Феличиани назначил стандарт.

28 Мбала Нзола (Кальяри) слишком рано рванул вперед и оказался в офсайде, когда партнер пытался отдать ему пас.

27 Матиас Суле (АС Рома) подал угловой, но защитник первым успел к мячу и отвел угрозу.

27 Передача Джанлуки Манчини (АС Рома) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону. Мяч покинул поле. АС Рома исполнит угловой.

27 Рома быстро разыграла угловой.

27 Матиас Суле (АС Рома) выполнил опасный прострел в штрафную, но первый защитник выбил мяч. АС Рома заработал угловой.

26 Матиас Суле (АС Рома) готовится исполнить штрафной удар и решает пробить сам, но его низовой удар пришелся прямо в руки Элиа Каприле. АС Рома получает право на угловой.

21 Гол! Эмануэле Лулли отдал пас на Никколо Пизилли (Рома), и тот низовым ударом из штрафной поразил ворота. Счет 2:1.

21 Мартен де Рон (АС Рома) сделал заброс в штрафную, но Элиа Каприле вышел из ворот и забрал мяч.

19 Науэль Молина (АС Рома) подал угловой, но защитник выбил мяч головой.

19 Брайан Кристанте (АС Рома) принял мяч у линии штрафной и пробил, но защитник совершил отличный блок. Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. АС Рома продолжает атаку.

19 Алиу Фадера (Кальяри) отдал пас вперед, но один из защитников перехватил мяч.

17 Отличная передача от Эмануэле Лулли. Сантьяго Кастро (АС Рома) должен был лучше сыграть головой с близкого расстояния, но мяч прошел рядом с правой штангой.

15 Эмануэле Лулли (АС Рома) в сложной ситуации выпрыгнул высоко и головой направил мяч в недосягаемый для вратаря угол.

10 Гол! Мбала Нзола (Кальяри) реализовал пенальти, пробив точно в правый угол, Пьерлуиджи Голлини был бессилен!

10 Мбала Нзола («Кальяри») реализует пенальти!

8 Несмотря на протесты игроков «Кальяри» по поводу пенальти, игра продолжается. Стоп! Главный судья Эрманно Феличани остановил игру, он идет смотреть ВАР! Посмотрим, что будет.

8 Никколо Пизилли (Рома) сыграл рукой в штрафной площади, но судья проигнорировал этот эпизод и позволил продолжить игру. Пенальти нет!

7 Адам Оберт (Кальяри) выполнил угловой, но не смог найти партнера по команде. Кальяри заработал угловой.

6 Адам Оберт (Кальяри) пытался найти партнера отличным пасом в штрафной, но защитник вовремя среагировал и перехватил мяч. Угловой для Кальяри.

5 Джанлука Манчини (Рома) получил отличный пас в штрафной, имел время и пространство для удара, но его низовой удар по центру ворот легко парировал Элиа Каприле.

2 Эмануэле Лулли (АС Рома) выполнил отличный навес в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч в безопасное место.

1 Матч только начался, идет первый тайм.

00:46 Матч начинает АС Рома.

00:45 Главный судья сегодняшнего матча — Эрмано Феличани.

00:45 В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.