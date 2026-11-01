Лацио — Кальяри: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
Лацио — Кальяри: составы и текстовая трансляция

Серия A: Лацио — Кальяри. Начало матча: 1 ноября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лацио»: 35. Мандас Х., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 25. Провстгор О., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Дзакканьи М.

Главный тренер «Лацио»: Гаттузо Дж.

Стартовый состав «Кальяри»: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаццини Я., 70. Мальдини Д., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А.

Главный тренер «Кальяри»: Пизакане Ф.

Прямая трансляция0-1 LIVE
30
Лацио - Кальяри. Счет: 0-1. Алиу Фадера (Кальяри) получил травму и ему оказывают медицинскую помощь.
29
Алиу Фадера (Кальяри) нарушил правила, и Андреа Коломбо сразу назначил штрафной удар.
200-1
Потрясающий командный гол! Мбала Нзола (Кальяри) после передачи Алиу Фадера остался один в штрафной и точно пробил в нижний правый угол. 0:1.
20
Маттиа Дзакканьи (Лацио) получил точный пас у линии штрафной и пробил по центру ворот. Какой великолепный сейв от вратаря!
16
Давиде Фраттези (Лацио) принял мяч у линии штрафной и нанес мощный низовой удар по центру ворот, но Элиа Каприле совершил сейв.
13
Статистика владения мячом у команд на данный момент – 78:22.
4
Густав Исаксен (Лацио) получил короткий пас в штрафной и пробил выше перекладины.
2
Упущенная возможность. Алиу Фадера (Кальяри) подобрал отскок в штрафной, но пробил мимо правой штанги.
1
Якопо Фаццини (Кальяри) выполнил подачу со стандарта в штрафную площадь, но защитники выбили мяч.
1
Грубая игра! Оливер Провстгаард (Лацио) наказан за фол, Андреа Коломбо дает свисток. Штрафной удар. Кальяри, скорее всего, попытается навесить в штрафную.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
19:01
Игроки на поле, Кальяри начинает матч.
19:00
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — Андреа Коломбо.
19:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
19:00
Приветствуем вас на текстовой трансляции матча между Лацио и Кальяри. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
ЛациоКальяриСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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