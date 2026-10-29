«Милан» проиграл на «Сан-Сиро», «Интер» победил без забитых голов

Очередные матчи 9-го тура итальянской Серии А завершились с совершенно разным настроением для миланских болельщиков. «Милан», принимавший на стадионе «Сан-Сиро» «Болонью», неожиданно потерпел крупное поражение со счетом 2:4 и упустил важные очки.

В то же время «Интер», являющийся единоличным лидером турнирной таблицы, в гостях обыграл аутсайдера «Венецию» со счетом 2:0 и еще больше укрепил свои позиции на вершине, набрав 25 очков.

Драма на «Сан-Сиро»: дубль Сиссе и бенефис Мбангулы

Противостояние «Милана» и «Болоньи» превратилось в настоящее голевое шоу:

Быстрый гол Сиссе: Встреча началась для хозяев очень успешно — уже на 1-й минуте Сиссе открыл счет и вывел «россонери» вперед (1:0);

Ответ Мбангулы и первый тайм: На 8-й минуте Мбангула восстановил равновесие в составе «Болоньи» (1:1). А на 27-й минуте Сиссе оформил дубль, снова выведя «Милан» вперед (2:1);

Катастрофа во втором тайме: Во второй половине встречи «Болонья» полностью захватила инициативу. На 60-й минуте Бартезаги забил автогол, а на 62-й и 86-й минутах Мбангула еще дважды поразил ворота, оформив хет-трик и принеся своей команде сенсационную победу со счетом 4:2.

Странная победа в «Венеции»: «Интеру» помогли два автогола

Лидер чемпионата «Интер» столкнулся с серьезными трудностями в выездном матче, но в последние минуты добился нужного результата благодаря ошибкам соперника:

Тяжелые 75 минут: «Венеция», сделавшая ставку на оборону, долгое время успешно отражала атаки «Интера»;

Серия автоголов: На 79-й минуте Морено срезал мяч в свои ворота, открыв счет, а всего через три минуты — на 82-й — Халхал также поразил собственные ворота (0:2);

Единоличное лидерство: Благодаря набранным 3 очкам команда Симоне Индзаги довела количество очков до 25, значительно оторвавшись от ближайших преследователей в турнирной таблице.

Официальные протокольные данные

Итальянская Серия А. 9-й тур

«Милан» — «Болонья» 2:4

Голы: Сиссе (1, 27) — Мбангула (8, 62, 86), Бартезаги (60, автогол);

Состав «Милана»: Меньян, Томори (Модрич, 46), Де Винтер, Павлович, Эступиньян (Диавара, 58), Муса, Яшари, Хатчинсон (Пулишич, 58), Сиссе, Бартезаги (Камарда, 63), Рамуш;

Состав «Болоньи»: Скорупски, Дармиан (Витик, 58), Казале (Хелланн, 79), Теате (Торберн, 70), Зортей, Побега, Фергюсон, Альхассан, Бернардески (Камбяги, 59), Одгор, Мбангула.

«Венеция» — «Интер» 0:2

Голы: Морено (79, автогол), Халхал (82, автогол);

Состав «Венеции»: Станкович, Халхал, Жуан Жезус, Морено, Маццокки (Хапс, 76), Перес, Сом, Хельгасон (Башич, 68), Эно, Лаубербах (Лебоа, 68), Адамс;

Состав «Интера»: Проведель, Биссек (Аканджи, 46), Бастони, Карлос Аугусто, Диуф, Сучич (Барелла, 46), Станкович (Чалханоглу, 46), Зелиньски, Димарко, Тюрам (Спенс, 86), Бонни (Эспозито, 65).

Тур сложился по-разному для двух гигантов Милана: если «Интер» укрепил фундамент чемпионства, то «Милан» из-за серьезного кризиса в обороне оказался под угрозой падения в турнирной таблице.