Болонья — Интер: составы и текстовая трансляция

Все 57 Только важное 2

61 По лицу арбитра Даниэле Довери всё понятно. Такое поведение недопустимо. Маркус Тюрам («Интер») получает желтую карточку.

60 Грубый фол от Федерико Димарко (Интер). Судья дает свисток и фиксирует нарушение.

58 Замена. Франческо Пио Эспозито покидает поле, вместо него вышел Анж-Йоан Бонни (Интер).

57 Томмазо Побега («Болонья») за свой грубый фол вряд ли мог ожидать чего-то меньшего, чем желтая карточка. И вот она — Даниэле Довери не раздумывая достал ее из кармана.

56 Федерико Димарко («Интер») выполнил опасную подачу в штрафную площадку, пытаясь найти кого-то из партнёров ударом головой, но защитник сыграл на опережение и ликвидировал угрозу.

55 Петар Сучич (Интер) восстановился и пробил из-за пределов штрафной в нижний правый угол ворот, но Лукаш Скорупски был к этому готов и без труда забрал мяч.

53 Франческо Пио Эспозито («Интер») вошел с мячом в штрафную, но Лукаш Скорупски вовремя вышел из ворот и остановил его.

51 Николо Камбьяги (Болонья) выскочил из-за спин защитников, но главный судья остановил игру после того, как боковой арбитр зафиксировал офсайд.

50 Франческо Пио Эспозито («Интер») нарушил правила против соперника. Во всяком случае, арбитр Даниэле Довери показывает именно это.

49 Федерико Димарко (Интер) выполнил опасный прострел в штрафную, но Лукаш Скорупски забрал мяч.

48 Луис Энрике (Интер) выполнил отличную передачу в штрафную площадь и нашел Франческо Пио Эспозито, но тот не смог пробить.

47 Хуан Миранда (Болонья) вступил в жесткую борьбу, и Даниэле Довери дал свисток за нарушение.

46 Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.

45+2 Франческо Пио Эспозито (Интер) пробил головой с очень близкого расстояния по центру ворот, но Лукаш Скорупски совершил великолепный сейв.

45+3 Первый тайм окончен.

45+2 Федерико Димарко (Интер) выполнил сильную подачу с углового в штрафную, но мяч был заблокирован защитником.

45+1 Федерико Димарко (Интер) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники вынесли мяч. Судья дал свисток, «Интер» подаст угловой.

45 Четвертый арбитр показал, что к матчу добавлено 2 минуты.

45 Надир Зортеа («Болонья») успел к мячу и пробил из пределов штрафной, но Хосеп Мартинес сыграл надежно и совершил отличный сейв.

44 Гол! Маркус Тюрам (Интер) сравнял счёт — 1:1. После великолепной передачи Николо Бареллы он выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в левый угол ворот. Лукаш Скорупски в этом эпизоде был бессилен.

42 Федерико Димарко (Интер) отдал передачу вперед, но получилось слишком сильно. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Болоньи введет его в игру.

40 Томмазо Побега (Болонья) упустил великолепную возможность! Он успел к отскоку в штрафной, но его удар пришелся в перекладину!

39 Хороший вынос от защитника означает, что Болонья ничего не выжала из углового.

39 Федерико Бернардески (Болонья) попытался сделать навес в штрафную, но передача была заблокирована. Мяч ушел за пределы поля, и Болонья подаст угловой.

37 Томмазо Побега (Болонья) нанёс удар слёту из-за пределов штрафной. Это был отличный удар, заставивший Жозепа Мартинеса поволноваться, но мяч прошёл рядом с правой штангой.

37 Надир Зортеа (Болонья) отдал пас вперед, но передача оказалась слишком сильной и не дошла до партнера по команде.

35 Арбитр свистнул за нарушение, и Франческо Пио Эспозито (Интер) получает желтую карточку!

34 Даниэле Довери показал желтую карточку Артуру Теате (Болонья), и футболист не удивился, ведь это был очень грубый и запоздалый подкат.

33 Луис Энрике (Интер) пробил низом по центру из-за пределов штрафной, но удар получился слабым, и Лукаш Скорупски легко справился с ним.

32 Николо Барелла (Интер) пробил из пределов штрафной, но защитники вовремя заблокировали удар.

31 Надир Зортеа («Болонья») пытался сделать последнюю передачу партнёру из-за пределов штрафной, но один из защитников вынес мяч в безопасную зону.

30 Раффаэле Палладино вынужден провести замену. Роберто Пикколи не может продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле вышел Джей Энем (Болонья).

29 Роберто Пикколи (Болонья) нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.

27 Маркус Тюрам (Интер) принял мяч после штрафного и с близкого расстояния пробил выше перекладины!

26 Маттео Дармиан («Болонья») отобрал мяч у соперника и бурно выразил несогласие после того, как Даниэле Довери зафиксировал фол.

24 Николо Камбьяги (Болонья) нашел свободное пространство в штрафной, но его удар прошёл рядом с правой штангой.

22 Федерико Димарко (Интер) нанес удар, но его попытка оказалась неудачной, и мяч прошел значительно правее штанги.

21 Процент владения мячом — 36:64.

19 Болонья перепасовывает мяч по полю и контролирует ход игры. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.

17 Болонья не сумела извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от своих ворот.

16 Федерико Бернардески (Болонья) хватается за голову в расстройстве после упущенного шанса! Он принял мяч со штрафного, отлично обработал его первым касанием и мощно пробил с близкого расстояния в правый верхний угол, но Хосеп Мартинес совершил великолепный сейв.

15 Даниэле Довери не оставил без внимания грубую игру Петара Сучича («Интер») и дал свисток.

15 Николо Барелла («Интер») совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.

12 Петар Сучич (Интер) хорошо сыграл, но из-за неточной передачи не смог найти партнёров. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Болоньи.

10 Томмазо Побега («Болонья») совершил великолепный сольный проход и пробил из штрафной, переиграв Хосепа Мартинеса ударом в левый нижний угол. Он открыл счет — 1:0.

9 Алессандро Бастони (Интер) наказывается штрафным за задержку соперника. Даниэле Довери указывает на стандарт.

6 Мануэль Аканжи (Интер) принял мяч после розыгрыша углового из-за пределов штрафной и сразу пробил. Однако его задумка не удалась: мяч пролетел далеко мимо правой штанги и ушел за пределы поля.

6 Теперь Интер выполнит угловой удар.

6 Удар Николо Бареллы (Интер) из-за пределов штрафной получился немного неточным. Отличный сейв Лукаша Скорупского не позволил мячу влететь в левый нижний угол ворот. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У «Интера» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.

5 Николо Барелла отдал отличную передачу на Федерико Димарко, но тот не смог создать себе достаточно пространства для удара.

4 Игроки Интера катают мяч короткими передачами.

2 Маркус Тюрам (Интер) откровенно прихватил соперника, не давая ему завладеть мячом, и арбитр тут же остановил игру.

1 Первый тайм начался.

21:02 Матч начинает «Болонья».

21:01 Представляем главного судью сегодняшнего матча — это Даниэле Довери.

21:01 Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.