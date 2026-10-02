«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника

·41·Спорт
«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника

Европейский гранд «Манчестер Сити» на своем официальном сайте тщательно проанализировал выступления своих звезд, отправившихся в расположение национальных сборных во время международной паузы! Одной из главных фигур, оказавшихся в центре внимания клуба, стал талантливый узбекистанский центральный защитник Абдукодир Хусанов. Специалистов английского клуба впечатлило то, что в матче против Сирии в Ташкенте (4:1) соперник абсолютно не мог подобраться к воротам, пока наш легионер находился на поле. В то же время главный бомбардир команды Эрлинг Холанд потерпел неожиданное поражение в составе сборной Норвегии. Так как же «горожане» оценили игру своих звезд в сборных?

Когда Хусанов на поле — ворота на замке!

Пресс-служба «Манчестер Сити» особо подчеркнула безупречную игру Абдукодира Хусанова в составе национальной сборной Узбекистана:

  • 85 минут абсолютного контроля: Хусанов вышел в основном составе и на протяжении 85 минут пресекал каждую атаку соперника;

  • Узбекский защитник ушел — Сирия забила: Пока Абдукодир находился на поле, сборная Сирии не смогла открыть счет; а единственный утешительный гол гостей был забит как раз после того, как Хусанов был заменен;

  • Уверенная победа: Яркая победа нашей национальной сборной со счетом 4:1 получила высокую оценку на сайте клуба.

Мастер-класс обороны от Диаша, а Холанд оступился в бескомпромиссном бою

«В четверг вечером Рубен Диаш отыграл все 90 минут за сборную Португалии, 7 раз выбив мяч из опасной зоны и заложив прочный фундамент для победы своей команды над Данией со счетом 4:2. Однако Норвегия во главе с Эрлингом Холандом осталась в меньшинстве и уступила Уэльсу со счетом 1:2».

Если для Холанда и Норвегии это поражение стало тяжелым ударом, то Португалия Диаша с 9 очками единолично лидирует в группе 4 Лиги наций УЕФА.

Показатели звезд «Манчестер Сити» в национальных сборных

Футболист

Сборная

Матч и результат

Главное действие на поле

Абдукодир Хусанов

Узбекистан

Узбекистан 4:1 Сирия

Отработал 85 минут; при нем на поле ворота остались в неприкосновенности

Рубен Диаш

Португалия

Дания 2:4 Португалия

Отыграл 90 минут; 7 раз вынес мяч из опасной зоны

Эрлинг Холанд

Норвегия

Уэльс 2:1 Норвегия

Отыграл 90 минут, но команда проиграла в меньшинстве

Теперь в воскресенье вечером в городе Порту сойдутся лицом к лицу два гиганта «Манчестер Сити» — Рубен Диаш и Эрлинг Холанд!

Как вы думаете, повлияет ли то, что сайт «Манчестер Сити» отдельно отметил игру Абдукодира Хусанова, на предоставление ему места в основном составе Пепом Гвардиолой в предстоящих матчах АПЛ? Кто одержит верх в воскресной дуэли Диаш — Холанд?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и отправьте эту новость о международном признании узбекского легионера всем футбольным фанатам через Telegram!

Абдукодир ХусановМанчестер СитиРубен ДиашЭрлинг Холанд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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