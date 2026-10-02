«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника
Европейский гранд «Манчестер Сити» на своем официальном сайте тщательно проанализировал выступления своих звезд, отправившихся в расположение национальных сборных во время международной паузы! Одной из главных фигур, оказавшихся в центре внимания клуба, стал талантливый узбекистанский центральный защитник Абдукодир Хусанов. Специалистов английского клуба впечатлило то, что в матче против Сирии в Ташкенте (4:1) соперник абсолютно не мог подобраться к воротам, пока наш легионер находился на поле. В то же время главный бомбардир команды Эрлинг Холанд потерпел неожиданное поражение в составе сборной Норвегии. Так как же «горожане» оценили игру своих звезд в сборных?
Когда Хусанов на поле — ворота на замке!
Пресс-служба «Манчестер Сити» особо подчеркнула безупречную игру Абдукодира Хусанова в составе национальной сборной Узбекистана:
85 минут абсолютного контроля: Хусанов вышел в основном составе и на протяжении 85 минут пресекал каждую атаку соперника;
Узбекский защитник ушел — Сирия забила: Пока Абдукодир находился на поле, сборная Сирии не смогла открыть счет; а единственный утешительный гол гостей был забит как раз после того, как Хусанов был заменен;
Уверенная победа: Яркая победа нашей национальной сборной со счетом 4:1 получила высокую оценку на сайте клуба.
Мастер-класс обороны от Диаша, а Холанд оступился в бескомпромиссном бою
«В четверг вечером Рубен Диаш отыграл все 90 минут за сборную Португалии, 7 раз выбив мяч из опасной зоны и заложив прочный фундамент для победы своей команды над Данией со счетом 4:2. Однако Норвегия во главе с Эрлингом Холандом осталась в меньшинстве и уступила Уэльсу со счетом 1:2».
Если для Холанда и Норвегии это поражение стало тяжелым ударом, то Португалия Диаша с 9 очками единолично лидирует в группе 4 Лиги наций УЕФА.
Показатели звезд «Манчестер Сити» в национальных сборных
Футболист
Сборная
Матч и результат
Главное действие на поле
Абдукодир Хусанов
Узбекистан
Узбекистан 4:1 Сирия
Отработал 85 минут; при нем на поле ворота остались в неприкосновенности
Португалия
Дания 2:4 Португалия
Отыграл 90 минут; 7 раз вынес мяч из опасной зоны
Эрлинг Холанд
Норвегия
Уэльс 2:1 Норвегия
Отыграл 90 минут, но команда проиграла в меньшинстве
Теперь в воскресенье вечером в городе Порту сойдутся лицом к лицу два гиганта «Манчестер Сити» — Рубен Диаш и Эрлинг Холанд!
Как вы думаете, повлияет ли то, что сайт «Манчестер Сити» отдельно отметил игру Абдукодира Хусанова, на предоставление ему места в основном составе Пепом Гвардиолой в предстоящих матчах АПЛ? Кто одержит верх в воскресной дуэли Диаш — Холанд?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях и отправьте эту новость о международном признании узбекского легионера всем футбольным фанатам через Telegram!
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