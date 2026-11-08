Сенсационный провал в АПЛ: «Манчестер Сити» повторил антирекорд 1904 года

Один из главных претендентов на чемпионство в Английской Премьер-лиге, «Манчестер Сити», переживает глубокий кризис. В очередном туре подопечные Энцо Марески на выезде уступили «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.

Это поражение стало для манкунианцев третьим подряд в турнире. Ранее клуб проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а затем «Брайтону» (0:1). Потеря 9 очков подряд привела к одному из самых неожиданных статистических показателей в истории клуба.

Отчет Скуавка: повторение антирекорда сезона 1904/1905

Согласно данным авторитетного статистического портала Скуавка , «горожане» стали второй командой в истории высшего дивизиона Англии, установившей подобный антирекорд:

Мощный старт и резкий спад: Начать сезон с 7 побед подряд, а затем проиграть в 3 турах кряду — такое в чемпионате Англии в последний раз наблюдалось 121 год назад;

121-летняя история: Подобный неудачный отрезок впервые был зафиксирован в сезоне 1904/1905 клубом «Шеффилд Уэнсдей». Спустя более века «Сити» повторил этот неприятный показатель.

Три удара по «Сити»:

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1 — первая неожиданная осечка на пути к чемпионству; «Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1 — беспомощность в атаке и ошибки в центре поля; «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 3:1 — кризис линии обороны и 3-е поражение подряд.

Тревожная ситуация в турнирной таблице

Потеряв очки в трех турах подряд, манкунианцы позволили лидеру оторваться в чемпионской гонке: