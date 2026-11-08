Сенсационный провал в АПЛ: «Манчестер Сити» повторил антирекорд 1904 года
Один из главных претендентов на чемпионство в Английской Премьер-лиге, «Манчестер Сити», переживает глубокий кризис. В очередном туре подопечные Энцо Марески на выезде уступили «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.
Это поражение стало для манкунианцев третьим подряд в турнире. Ранее клуб проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а затем «Брайтону» (0:1). Потеря 9 очков подряд привела к одному из самых неожиданных статистических показателей в истории клуба.
Отчет Скуавка: повторение антирекорда сезона 1904/1905
Согласно данным авторитетного статистического портала Скуавка , «горожане» стали второй командой в истории высшего дивизиона Англии, установившей подобный антирекорд:
Мощный старт и резкий спад: Начать сезон с 7 побед подряд, а затем проиграть в 3 турах кряду — такое в чемпионате Англии в последний раз наблюдалось 121 год назад;
121-летняя история: Подобный неудачный отрезок впервые был зафиксирован в сезоне 1904/1905 клубом «Шеффилд Уэнсдей». Спустя более века «Сити» повторил этот неприятный показатель.
Три удара по «Сити»:
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1 — первая неожиданная осечка на пути к чемпионству;
«Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1 — беспомощность в атаке и ошибки в центре поля;
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 3:1 — кризис линии обороны и 3-е поражение подряд.
Тревожная ситуация в турнирной таблице
Потеряв очки в трех турах подряд, манкунианцы позволили лидеру оторваться в чемпионской гонке:
6 очков отставания от «Арсенала»: После 10 туров в активе «Манчестер Сити» осталось 21 очко, команда занимает 2-е место;
Явное преимущество лондонцев: Лондонский «Арсенал», укрепивший лидерство, набрал 27 очков и увеличил отрыв от «горожан» до 6 баллов.
Комментарии 0
…