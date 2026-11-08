Сенсационный провал в АПЛ: «Манчестер Сити» повторил антирекорд 1904 года

·162·Спорт
Сенсационный провал в АПЛ: «Манчестер Сити» повторил антирекорд 1904 года

Один из главных претендентов на чемпионство в Английской Премьер-лиге, «Манчестер Сити», переживает глубокий кризис. В очередном туре подопечные Энцо Марески на выезде уступили «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.

Это поражение стало для манкунианцев третьим подряд в турнире. Ранее клуб проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а затем «Брайтону» (0:1). Потеря 9 очков подряд привела к одному из самых неожиданных статистических показателей в истории клуба.

Отчет Скуавка: повторение антирекорда сезона 1904/1905

Согласно данным авторитетного статистического портала Скуавка , «горожане» стали второй командой в истории высшего дивизиона Англии, установившей подобный антирекорд:

  • Мощный старт и резкий спад: Начать сезон с 7 побед подряд, а затем проиграть в 3 турах кряду — такое в чемпионате Англии в последний раз наблюдалось 121 год назад;

  • 121-летняя история: Подобный неудачный отрезок впервые был зафиксирован в сезоне 1904/1905 клубом «Шеффилд Уэнсдей». Спустя более века «Сити» повторил этот неприятный показатель.

Три удара по «Сити»:

  1. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1 — первая неожиданная осечка на пути к чемпионству;

  2. «Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1 — беспомощность в атаке и ошибки в центре поля;

  3. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 3:1 — кризис линии обороны и 3-е поражение подряд.

Тревожная ситуация в турнирной таблице

Потеряв очки в трех турах подряд, манкунианцы позволили лидеру оторваться в чемпионской гонке:

  • 6 очков отставания от «Арсенала»: После 10 туров в активе «Манчестер Сити» осталось 21 очко, команда занимает 2-е место;

  • Явное преимущество лондонцев: Лондонский «Арсенал», укрепивший лидерство, набрал 27 очков и увеличил отрыв от «горожан» до 6 баллов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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