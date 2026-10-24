«Эль-Класико» пройдет без Винисиуса: «Реал Мадрид» объявил официальную заявку на матч против «Барселоны»

·161·Спорт
«Эль-Класико» пройдет без Винисиуса: «Реал Мадрид» объявил официальную заявку на матч против «Барселоны»

В преддверии самого ожидаемого и центрального противостояния сезона в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги — «Эль-Класико» пресс-служба клуба «Реал Мадрид» опубликовала официальную заявку футболистов, которые отправятся в Каталонию.

Бескомпромиссное противостояние состоится в воскресенье, 25 октября, на домашней арене «Барселоны», легендарном стадионе «Камп Ноу» . Встреча начнется по ташкентскому времени в 01:00 .

Серьезный удар по линии атаки: почему не сыграет Винисиус?

Самой неприятной новостью для мадридских болельщиков стало отсутствие основного нападающего команды:

  • Потеря из-за дисквалификации: Бразильская звезда Винисиус Жуниор вынужден пропустить этот принципиальный матч из-за дисквалификации;

  • Ответственность на Мбаппе и молодежи: В отсутствие Винисиуса давление на оборону соперника ляжет на плечи Килиана Мбаппе, Браима Диаса и молодого таланта Эндрика.

Полная заявка «Реал Мадрида» на «Эль-Класико»:

Тренерский штаб включил в состав на выезд в Каталонию следующих футболистов:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;

  • Защитники: Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис;

  • Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Хорхе Питарч;

  • Нападающие: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Мухаммед Диоманде.

Эта победа имеет стратегическое значение для обоих грандов, влияя не только на три очка и лидерство в турнирной таблице, но и на психологический настрой на весь сезон.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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