Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?

·36·Спорт
Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?

Стала известна дата самого ожидаемого противостояния нового сезона в испанской Ла Лиге. «Барселона» и «Реал Мадрид» выйдут на поле 25 октября на «Камп Ноу».

Интересно, что уже в начале сезона оба клуба занимают верхние строчки турнирной таблицы. А значит, «Эль Класико» в 10-м туре будет иметь важное значение не только с точки зрения принципиального соперничества, но и в чемпионской гонке.

«Эль Класико» пройдет 25 октября

Центральный матч 10-го тура Ла Лиги состоится 25 октября на поле «Барселоны».

Естественно, эта встреча будет находиться в центре внимания футбольных болельщиков со всего мира. Ведь каждое противостояние между «Барселоной» и «Реалом» само по себе превращается в грандиозное событие.

25 октября «Камп Ноу» вновь наполнится шумом «Эль Класико».

Силы равны уже на старте сезона

Первые три тура нового чемпионата показали, что оба гранда начали его с серьезными целями.

На данный момент в активе «Барселоны» и «Реала» по 9 очков:

Команда

Очки

Место в таблице

«Барселона»

9

1-е место

«Реал Мадрид»

9

2-е место

Благодаря лучшей разнице мячей каталонцы пока занимают первую строчку.

Значение матча на «Камп Ноу»

То, что «Эль Класико» проводится на относительно ранней стадии сезона, добавляет ему дополнительную интригу.

До 25 октября положение команд в турнирной таблице может измениться. Однако если оба клуба продолжат борьбу за лидирующие позиции, матч на «Камп Ноу» вполне может обеспечить важное психологическое преимущество в чемпионской гонке.

Для болельщиков же значение этого матча выходит далеко за рамки турнирной таблицы.

«Барселона» постарается обыграть принципиального соперника на своем поле, а «Реал Мадрид» победой на выезде может послать серьезный сигнал как конкуренту, так и всей чемпионской гонке.

Главная интрига разрешится к 25 октября

Сейчас обе команды набрали по 9 очков. Именно поэтому первые три тура сезона сделали предстоящее «Эль Класико» еще более интересным.

Однако до 25 октября в Ла Лиге пройдет еще несколько туров, и ситуация в таблице может кардинально измениться.

Поэтому на данный момент ясно одно: первое «Эль Класико» нового сезона состоится 25 октября на «Камп Ноу». Если «Барселона» и «Реал Мадрид» сохранят за собой высокие позиции, этот поединок может стать одним из первых серьезных испытаний в чемпионской гонке.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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