Килиан Мбаппе забил свой 100-й гол за «Реал» в «Эль-Класико»

·50·Спорт
Килиан Мбаппе забил свой 100-й гол за «Реал» в «Эль-Класико»

Лидер сборной Франции и звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг еще одной важной вехи в своей карьере: французский нападающий забил свой юбилейный — 100-й гол в футболке «королевского клуба» именно в принципиальном противостоянии «Эль-Класико» против «Барселоны».

Напряженный матч, прошедший на поле каталонского клуба, завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

История дубля и 100-го гола на «Камп Ноу»

Ставший настоящим героем этого центрального матча 10-го тура испанской Ла Лиги, Мбаппе сумел дважды поразить ворота соперника:

  • 41-я минута (99-й гол): В конце первого тайма французская звезда прорвал оборону каталонцев, открыл счет и отпраздновал свой 99-й гол в составе «Реала»;

  • Точка в конце игры (100-й юбилейный гол): Незадолго до окончания основного времени Килиан снова вышел на авансцену, оформив дубль и доведя количество своих голов за мадридский гранд ровно до 100;

  • Важные три очка: Эти голы принесли гостям не только победу со счетом 2:1, но и очень ценные очки в чемпионской гонке.

Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги после 10-го тура

Итоги принципиального противостояния максимально накалили борьбу в турнирной таблице:

  • «Барселона» лидирует: Несмотря на поражение на своем поле, каталонцы остаются лидерами турнирной таблицы с 27 очками;

  • «Реал Мадрид» усилил преследование: После победы в «Эль-Класико» мадридцы довели количество своих очков до 24, занимают третье место в таблице Ла Лиги и сократили отставание от лидера до 3 очков;

  • Интрига продолжается: Такая разница между обеими командами свидетельствует о том, что борьба за чемпионство в Ла Лиге будет еще очень напряженной.

«Эль-Класико» в цифрах

Показатель

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Счет

1

2

Авторы голов

Игрок «Барселоны»

Килиан Мбаппе (41-я мин., конец 2-го тайма)

Результат Мбаппе

99-й и 100-й голы за «Реал»

Набранные очки (10-й тур)

27 очков (1-е место)

24 очка (3-е место)

Килиан МбаппеРеал МадридБарселонаЭль-Класико
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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