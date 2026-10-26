Килиан Мбаппе забил свой 100-й гол за «Реал» в «Эль-Класико»
Лидер сборной Франции и звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг еще одной важной вехи в своей карьере: французский нападающий забил свой юбилейный — 100-й гол в футболке «королевского клуба» именно в принципиальном противостоянии «Эль-Класико» против «Барселоны».
Напряженный матч, прошедший на поле каталонского клуба, завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.
История дубля и 100-го гола на «Камп Ноу»
Ставший настоящим героем этого центрального матча 10-го тура испанской Ла Лиги, Мбаппе сумел дважды поразить ворота соперника:
41-я минута (99-й гол): В конце первого тайма французская звезда прорвал оборону каталонцев, открыл счет и отпраздновал свой 99-й гол в составе «Реала»;
Точка в конце игры (100-й юбилейный гол): Незадолго до окончания основного времени Килиан снова вышел на авансцену, оформив дубль и доведя количество своих голов за мадридский гранд ровно до 100;
Важные три очка: Эти голы принесли гостям не только победу со счетом 2:1, но и очень ценные очки в чемпионской гонке.
Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги после 10-го тура
Итоги принципиального противостояния максимально накалили борьбу в турнирной таблице:
«Барселона» лидирует: Несмотря на поражение на своем поле, каталонцы остаются лидерами турнирной таблицы с 27 очками;
«Реал Мадрид» усилил преследование: После победы в «Эль-Класико» мадридцы довели количество своих очков до 24, занимают третье место в таблице Ла Лиги и сократили отставание от лидера до 3 очков;
Интрига продолжается: Такая разница между обеими командами свидетельствует о том, что борьба за чемпионство в Ла Лиге будет еще очень напряженной.
«Эль-Класико» в цифрах
Показатель
«Барселона»
«Реал Мадрид»
Счет
1
2
Авторы голов
Игрок «Барселоны»
Килиан Мбаппе (41-я мин., конец 2-го тайма)
Результат Мбаппе
—
99-й и 100-й голы за «Реал»
Набранные очки (10-й тур)
27 очков (1-е место)
24 очка (3-е место)
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