Разгром 7:0 на «Камп Ноу»: женская «Барселона» уничтожила «Реал» в «эль-класико»
В воскресенье вечером великолепный стадион «Камп Ноу» в Барселоне принял главное противостояние испанского футбола — очередное «эль-класико» между женскими командами. Однако на поле не получилось ожидаемой бескомпромиссной борьбы: каталонская «Барселона» нанесла своему принципиальному сопернику — мадридскому «Реалу» — сокрушительное поражение со счетом 7:0.
Хозяйки поля полностью решили исход матча еще в первом тайме, отправив в ворота мадридок 5 безответных мячей. После перерыва счет увеличился еще дважды.
Бенефис Клаудии Пины и покер за 41 минуту
Ставшая настоящей звездой встречи нападающая Клаудия Пина превратилась в сущий кошмар для обороны соперника. За матч она забила четыре гола и оформила классический покер:
4-я минута | 1:0: С самого старта встречи Клаудия Пина открыла счет быстрым голом;
28-я минута | 2:0: Нападающая забила второй мяч своей команды;
32-я минута | 3:0: Спустя четыре минуты Пина оформила хет-трик;
33-я минута | 4:0: Не успели мадридки прийти в себя, как Хансен забила четвертый гол;
45-я минута | 5:0: Под конец первого тайма Пина оформила покер, сделав цифры на табло разгромными.
Во втором тайме каталонки не сбавили темп: на 55-й минуте Пайович (в оригинале Паёр — Пайор) довела счет до 6:0, а вышедшая на замену Шертенляйб на 88-й минуте поставила точку в матче — 7:0.
6 матчей, 6 побед и разница мячей 28:2
Этот триумф в очередной раз доказал абсолютное доминирование женской команды «Барселоны» в чемпионате Испании:
Команда завершила все 6 матчей сезона уверенными победами, демонстрируя 100-процентный результат;
Разница забитых и пропущенных мячей каталонок за шесть туров впечатляет: 28 забитых и всего 2 пропущенных мяча.
Теперь очередь за мужчинами: большое дерби 25 октября
Праздник футбола на арене «Камп Ноу» на этом не заканчивается. Этот крупный счет еще больше накалил атмосферу большого «эль-класико» в Испании.
Теперь все взгляды прикованы к противостоянию мужских клубов: 25 октября именно на стадионе «Камп Ноу» пройдет центральный бой между мужскими командами «Барселоны» и «Реал Мадрида».
Протокол матча:
Чемпионат Испании | «Эль-Класико»
«Барселона» (женщины) — «Реал Мадрид» (женщины) — 7:0 (5:0)
Место проведения: «Камп Ноу», Барселона
Голы: Пина (4, 28, 32, 45), Хансен (33), Пайор (55), Шертенляйб (88).
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