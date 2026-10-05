Разгром 7:0 на «Камп Ноу»: женская «Барселона» уничтожила «Реал» в «эль-класико»

·52·Спорт
Разгром 7:0 на «Камп Ноу»: женская «Барселона» уничтожила «Реал» в «эль-класико»

В воскресенье вечером великолепный стадион «Камп Ноу» в Барселоне принял главное противостояние испанского футбола — очередное «эль-класико» между женскими командами. Однако на поле не получилось ожидаемой бескомпромиссной борьбы: каталонская «Барселона» нанесла своему принципиальному сопернику — мадридскому «Реалу» — сокрушительное поражение со счетом 7:0.

Хозяйки поля полностью решили исход матча еще в первом тайме, отправив в ворота мадридок 5 безответных мячей. После перерыва счет увеличился еще дважды.

Бенефис Клаудии Пины и покер за 41 минуту

Ставшая настоящей звездой встречи нападающая Клаудия Пина превратилась в сущий кошмар для обороны соперника. За матч она забила четыре гола и оформила классический покер:

  • 4-я минута | 1:0: С самого старта встречи Клаудия Пина открыла счет быстрым голом;

  • 28-я минута | 2:0: Нападающая забила второй мяч своей команды;

  • 32-я минута | 3:0: Спустя четыре минуты Пина оформила хет-трик;

  • 33-я минута | 4:0: Не успели мадридки прийти в себя, как Хансен забила четвертый гол;

  • 45-я минута | 5:0: Под конец первого тайма Пина оформила покер, сделав цифры на табло разгромными.

Во втором тайме каталонки не сбавили темп: на 55-й минуте Пайович (в оригинале Паёр — Пайор) довела счет до 6:0, а вышедшая на замену Шертенляйб на 88-й минуте поставила точку в матче — 7:0.

6 матчей, 6 побед и разница мячей 28:2

Этот триумф в очередной раз доказал абсолютное доминирование женской команды «Барселоны» в чемпионате Испании:

  • Команда завершила все 6 матчей сезона уверенными победами, демонстрируя 100-процентный результат;

  • Разница забитых и пропущенных мячей каталонок за шесть туров впечатляет: 28 забитых и всего 2 пропущенных мяча.

Теперь очередь за мужчинами: большое дерби 25 октября

Праздник футбола на арене «Камп Ноу» на этом не заканчивается. Этот крупный счет еще больше накалил атмосферу большого «эль-класико» в Испании.

Теперь все взгляды прикованы к противостоянию мужских клубов: 25 октября именно на стадионе «Камп Ноу» пройдет центральный бой между мужскими командами «Барселоны» и «Реал Мадрида».

Протокол матча:

  • Чемпионат Испании | «Эль-Класико»

  • «Барселона» (женщины) — «Реал Мадрид» (женщины) — 7:0 (5:0)

  • Место проведения: «Камп Ноу», Барселона

  • Голы: Пина (4, 28, 32, 45), Хансен (33), Пайор (55), Шертенляйб (88).

Клаудия ПинаКамп НоуЭль-КласикоБарселона женщины
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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